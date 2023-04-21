https://ria.ru/20230421/lavra-1866872449.html

СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ

СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ - РИА Новости, 21.04.2023

СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ

Печерский суд Киева избирает меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:45

2023-04-21T12:45

2023-04-21T12:45

религия

киев

украина

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

страна.ua

оон

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Печерский суд Киева избирает меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте УПЦ с минкультуры Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее в УПЦ заявили о задержании Кохановской у стен Киево-Печерской Лавры. Полиция Киева заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. "В Печерском суде Киева избирают меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживает УПЦ в ее конфликте с минкультом из-за Киево-Печерской Лавры. Под судом собралось много полиции, а также группа поддержки Кохановской", - пишет "Страна". По информации издания, прокуратура требует взять Кохановскую под круглосуточный домашний арест. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html

https://ria.ru/20230421/lavra-1866791892.html

https://ria.ru/20230420/lavra-1866693852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, страна.ua, оон, ситуация вокруг упц