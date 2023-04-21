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СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
12:45 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/lavra-1866872449.html
СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ
СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ
Печерский суд Киева избирает меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:45
2023-04-21T12:45
религия
киев
украина
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
страна.ua
оон
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Печерский суд Киева избирает меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте УПЦ с минкультуры Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". Ранее в УПЦ заявили о задержании Кохановской у стен Киево-Печерской Лавры. Полиция Киева заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека. "В Печерском суде Киева избирают меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживает УПЦ в ее конфликте с минкультом из-за Киево-Печерской Лавры. Под судом собралось много полиции, а также группа поддержки Кохановской", - пишет "Страна". По информации издания, прокуратура требует взять Кохановскую под круглосуточный домашний арест. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html
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киев, украина, антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, страна.ua, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Страна.ua, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
СМИ: в Киеве изберут меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ

Страна.ua: суд в Киеве изберет меру пресечения правозащитнице, поддерживающей УПЦ

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Печерский суд Киева избирает меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживала каноническую Украинскую православную церковь в конфликте УПЦ с минкультуры Украины, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее в УПЦ заявили о задержании Кохановской у стен Киево-Печерской Лавры. Полиция Киева заявила, что после проникновения верующих в опечатанный корпус Киево-Печерской лавры заведено уголовное дело по статье "хулиганство", задержаны четыре человека.
Верующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери Живоносный источник - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры
Вчера, 10:48
"В Печерском суде Киева избирают меру пресечения правозащитнице Виктории Кохановской, которая поддерживает УПЦ в ее конфликте с минкультом из-за Киево-Печерской Лавры. Под судом собралось много полиции, а также группа поддержки Кохановской", - пишет "Страна".
По информации издания, прокуратура требует взять Кохановскую под круглосуточный домашний арест.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы
Вчера, 08:23
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции
20 апреля, 17:24
 
РелигияКиевУкраинаАнтониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьСтрана.uaООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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