https://ria.ru/20230421/lavra-1866852892.html

Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры

Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры - РИА Новости, 21.04.2023

Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры

В Киево-Печерской лавре полиция задержала студента Киевской духовной семинарии за то, что он ввел съемку на территории заповедника, фиксируя в режиме прямой... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:50

2023-04-21T11:50

2023-04-21T11:50

религия

украина

православная церковь украины (пцу)

украинская православная церковь

оон

ситуация вокруг упц

киев

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866807096_0:0:1971:1108_1920x0_80_0_0_912714c3e08db95c7622bc23ca147665.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре полиция задержала студента Киевской духовной семинарии за то, что он ввел съемку на территории заповедника, фиксируя в режиме прямой трансляции незаконные действия против прихожан и священнослужителей, сообщили в пятницу в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Полиция задержала студента Киевской духовной семинарии Михаила Працюка за то, что он снимал незаконный захват лаврских построек. Михаил на личной странице в Instagram* вел прямые эфиры, во время которых освещал ситуацию вокруг Киево-Печерского монастыря, в частности фиксировал в прямом эфире незаконные действия с применением физической силы против верующих со стороны представителей заповедника и полиции на территории лавры", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале. Сообщается, что Михаила во время съемки правоохранители посадили в автомобиль и запретили продолжать съемку. На последних кадрах он требует вызвать адвоката. По данным УПЦ, всем присутствующим на территории лавры представители полиции и охраны запрещают производить фото и видео-фиксацию происходящего. Те, кто несмотря на запрет, продолжает снимать на телефоны, полиция обыскивает "с угрозами об аресте". Единственный телеканал, которому разрешили власти беспрепятственно производят съемку - журналистам, "аффилированных" с телеканалом 5.ua экс-президента Петра Порошенко, который стоит у истоков создания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), добавили в УПЦ. Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. Союз православных журналистов сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html

https://ria.ru/20230419/lavra-1866302238.html

https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, киев, петр порошенко, антониу гутерриш