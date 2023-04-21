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Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
11:50 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/lavra-1866852892.html
Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры
Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры - РИА Новости, 21.04.2023
Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры
В Киево-Печерской лавре полиция задержала студента Киевской духовной семинарии за то, что он ввел съемку на территории заповедника, фиксируя в режиме прямой... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:50
2023-04-21T11:50
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
киев
петр порошенко
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре полиция задержала студента Киевской духовной семинарии за то, что он ввел съемку на территории заповедника, фиксируя в режиме прямой трансляции незаконные действия против прихожан и священнослужителей, сообщили в пятницу в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Полиция задержала студента Киевской духовной семинарии Михаила Працюка за то, что он снимал незаконный захват лаврских построек. Михаил на личной странице в Instagram* вел прямые эфиры, во время которых освещал ситуацию вокруг Киево-Печерского монастыря, в частности фиксировал в прямом эфире незаконные действия с применением физической силы против верующих со стороны представителей заповедника и полиции на территории лавры", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале. Сообщается, что Михаила во время съемки правоохранители посадили в автомобиль и запретили продолжать съемку. На последних кадрах он требует вызвать адвоката. По данным УПЦ, всем присутствующим на территории лавры представители полиции и охраны запрещают производить фото и видео-фиксацию происходящего. Те, кто несмотря на запрет, продолжает снимать на телефоны, полиция обыскивает "с угрозами об аресте". Единственный телеканал, которому разрешили власти беспрепятственно производят съемку - журналистам, "аффилированных" с телеканалом 5.ua экс-президента Петра Порошенко, который стоит у истоков создания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), добавили в УПЦ. Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. Союз православных журналистов сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
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украина, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц, киев, петр порошенко, антониу гутерриш
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Петр Порошенко, Антониу Гутерриш
Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры

У Киево-Печерской лавры задержали студента духовной семинарии за прямые эфиры

© УПЦ в TelegramСитуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
© УПЦ в Telegram
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре полиция задержала студента Киевской духовной семинарии за то, что он ввел съемку на территории заповедника, фиксируя в режиме прямой трансляции незаконные действия против прихожан и священнослужителей, сообщили в пятницу в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Полиция задержала студента Киевской духовной семинарии Михаила Працюка за то, что он снимал незаконный захват лаврских построек. Михаил на личной странице в Instagram* вел прямые эфиры, во время которых освещал ситуацию вокруг Киево-Печерского монастыря, в частности фиксировал в прямом эфире незаконные действия с применением физической силы против верующих со стороны представителей заповедника и полиции на территории лавры", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
Сообщается, что Михаила во время съемки правоохранители посадили в автомобиль и запретили продолжать съемку. На последних кадрах он требует вызвать адвоката. По данным УПЦ, всем присутствующим на территории лавры представители полиции и охраны запрещают производить фото и видео-фиксацию происходящего. Те, кто несмотря на запрет, продолжает снимать на телефоны, полиция обыскивает "с угрозами об аресте". Единственный телеканал, которому разрешили власти беспрепятственно производят съемку - журналистам, "аффилированных" с телеканалом 5.ua экс-президента Петра Порошенко, который стоит у истоков создания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), добавили в УПЦ.
Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. Союз православных журналистов сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.
Сотрудники правоохранительных органов у Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Кремль осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре
19 апреля, 13:06
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Верующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери Живоносный источник - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры
Вчера, 10:48
 
РелигияУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦКиевПетр ПорошенкоАнтониу Гутерриш
 
 
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