Студента семинарии задержали у Киево-Печерской лавры за прямые эфиры
У Киево-Печерской лавры задержали студента духовной семинарии за прямые эфиры
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре полиция задержала студента Киевской духовной семинарии за то, что он ввел съемку на территории заповедника, фиксируя в режиме прямой трансляции незаконные действия против прихожан и священнослужителей, сообщили в пятницу в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Полиция задержала студента Киевской духовной семинарии Михаила Працюка за то, что он снимал незаконный захват лаврских построек. Михаил на личной странице в Instagram* вел прямые эфиры, во время которых освещал ситуацию вокруг Киево-Печерского монастыря, в частности фиксировал в прямом эфире незаконные действия с применением физической силы против верующих со стороны представителей заповедника и полиции на территории лавры", - говорится в сообщении УПЦ в Telegram-канале.
Сообщается, что Михаила во время съемки правоохранители посадили в автомобиль и запретили продолжать съемку. На последних кадрах он требует вызвать адвоката. По данным УПЦ, всем присутствующим на территории лавры представители полиции и охраны запрещают производить фото и видео-фиксацию происходящего. Те, кто несмотря на запрет, продолжает снимать на телефоны, полиция обыскивает "с угрозами об аресте". Единственный телеканал, которому разрешили власти беспрепятственно производят съемку - журналистам, "аффилированных" с телеканалом 5.ua экс-президента Петра Порошенко, который стоит у истоков создания раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), добавили в УПЦ.
Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. Союз православных журналистов сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
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