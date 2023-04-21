https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html

Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры

Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.04.2023

Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры

Украинские силовики заперли священников и прихожан в храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории Киево-Печерской лавры, видео опубликовала... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:48

2023-04-21T10:48

2023-04-21T11:19

киев

украина

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики заперли священников и прихожан в храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории Киево-Печерской лавры, видео опубликовала каноническая Украинская православная церковь в телеграм-канале."Верующих причащали через решетку", — указано в публикации.На записи показано, что верующих вне храма причащают и исповедуют через ограду.Как сообщал адвокат, представляющий интересы УПЦ Никита Чекман, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" вместе с полицией потребовали закрыть храм, а после начала богослужения заперли ворота.Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.

https://ria.ru/20230421/lavra-1866797519.html

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Екатерина Зайцева

киев, украина, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц