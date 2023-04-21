Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры
Украинские власти заперли верующих в одном из храмов Киево-Печерской лавры
© Фото : УПЦВерующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник"
© Фото : УПЦ
Верующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник"
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики заперли священников и прихожан в храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории Киево-Печерской лавры, видео опубликовала каноническая Украинская православная церковь в телеграм-канале.
"Верующих причащали через решетку", — указано в публикации.
На записи показано, что верующих вне храма причащают и исповедуют через ограду.
Как сообщал адвокат, представляющий интересы УПЦ Никита Чекман, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" вместе с полицией потребовали закрыть храм, а после начала богослужения заперли ворота.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.