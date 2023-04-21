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Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.04.2023
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10:48 21.04.2023 (обновлено: 11:19 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/lavra-1866825712.html
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.04.2023
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры
Украинские силовики заперли священников и прихожан в храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории Киево-Печерской лавры, видео опубликовала... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:48
2023-04-21T11:19
киев
украина
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики заперли священников и прихожан в храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории Киево-Печерской лавры, видео опубликовала каноническая Украинская православная церковь в телеграм-канале."Верующих причащали через решетку", — указано в публикации.На записи показано, что верующих вне храма причащают и исповедуют через ограду.Как сообщал адвокат, представляющий интересы УПЦ Никита Чекман, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" вместе с полицией потребовали закрыть храм, а после начала богослужения заперли ворота.Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230421/lavra-1866797519.html
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киев, украина, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц
Киев, Украина, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Верующих заперли на территории храма Киево-Печерской лавры

Украинские власти заперли верующих в одном из храмов Киево-Печерской лавры

© Фото : УПЦВерующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник"
Верующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери Живоносный источник - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : УПЦ
Верующие и священники, запертые на территории храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Украинские силовики заперли священников и прихожан в храме иконы Божией Матери "Живоносный источник" на территории Киево-Печерской лавры, видео опубликовала каноническая Украинская православная церковь в телеграм-канале.
"Верующих причащали через решетку", — указано в публикации.
На записи показано, что верующих вне храма причащают и исповедуют через ограду.
Как сообщал адвокат, представляющий интересы УПЦ Никита Чекман, представители заповедника "Киево-Печерская лавра" вместе с полицией потребовали закрыть храм, а после начала богослужения заперли ворота.
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали
Вчера, 09:08
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы
Вчера, 08:23
 
КиевУкраинаАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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