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Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
09:08 21.04.2023 (обновлено: 09:18 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/lavra-1866797519.html
Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали
Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали - РИА Новости, 21.04.2023
Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали
Союз православных журналистов сообщил в телеграм-канале, что опечатан один из корпусов Киево-Печерской лавры, в лавру пускают только по паспортам. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:08
2023-04-21T09:18
религия
киев
ситуация вокруг упц
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
оон
украина
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Союз православных журналистов сообщил в телеграм-канале, что опечатан один из корпусов Киево-Печерской лавры, в лавру пускают только по паспортам.Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. Союз православных журналистов сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры."Сорок четвертый корпус Киево-Печерской лавры опечатан. В Лавру пускают только по паспортам", - пишет Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.В канонической Украинской православной церкви подтвердили эту информацию."Представители заповедники с помощью полиции "охраны" опечатали 44 корпус на территории Нижней Лавры. В храме в честь иконы Божией Матери Живоносный источник… продолжается молитва. Одна, по словам очевидцев, после начала службы пришли правоохранители, которым не понравилось, что на молитву собралось много людей, и приказали закрыть ворота, которые ведут на его территорию. Прихожане, которые не успели зайти, остались за оградой", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
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киев, ситуация вокруг упц, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, украина
Религия, Киев, Ситуация вокруг УПЦ, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, ООН, Украина
Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали

Союз православных журналистов: корпус Киево-Печерской лавры опечатали, вход по паспортам

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщины на территории Киево-Печерской лавры
Женщины на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщины на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Союз православных журналистов сообщил в телеграм-канале, что опечатан один из корпусов Киево-Печерской лавры, в лавру пускают только по паспортам.
Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. Союз православных журналистов сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
"Сорок четвертый корпус Киево-Печерской лавры опечатан. В Лавру пускают только по паспортам", - пишет Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
В канонической Украинской православной церкви подтвердили эту информацию.
"Представители заповедники с помощью полиции "охраны" опечатали 44 корпус на территории Нижней Лавры. В храме в честь иконы Божией Матери Живоносный источник… продолжается молитва. Одна, по словам очевидцев, после начала службы пришли правоохранители, которым не понравилось, что на молитву собралось много людей, и приказали закрыть ворота, которые ведут на его территорию. Прихожане, которые не успели зайти, остались за оградой", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы
Вчера, 08:23
 
РелигияКиевСитуация вокруг УПЦАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьООНУкраина
 
 
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