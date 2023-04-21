Один из корпусов Киево-Печерской лавры опечатали
Союз православных журналистов: корпус Киево-Печерской лавры опечатали, вход по паспортам
© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщины на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщины на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Союз православных журналистов сообщил в телеграм-канале, что опечатан один из корпусов Киево-Печерской лавры, в лавру пускают только по паспортам.
Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. Союз православных журналистов сообщил, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.
"Сорок четвертый корпус Киево-Печерской лавры опечатан. В Лавру пускают только по паспортам", - пишет Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
В канонической Украинской православной церкви подтвердили эту информацию.
"Представители заповедники с помощью полиции "охраны" опечатали 44 корпус на территории Нижней Лавры. В храме в честь иконы Божией Матери Живоносный источник… продолжается молитва. Одна, по словам очевидцев, после начала службы пришли правоохранители, которым не понравилось, что на молитву собралось много людей, и приказали закрыть ворота, которые ведут на его территорию. Прихожане, которые не успели зайти, остались за оградой", - говорится в сообщении в Telegram-канале УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".