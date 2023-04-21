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Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.04.2023
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08:41 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/lavra-1866793393.html
Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.04.2023
Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, написали в телеграм-канале Союза православных журналистов. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:41
2023-04-21T08:41
киев
украина
антониу гутерриш
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, написали в телеграм-канале Союза православных журналистов. Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. "Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44 корпусе Киево-Печерской лавре", - пишет Союз православных журналистов в своем Telegram-канале. Никита Чекман сообщил, что в лавру "прибыли силовики, в том числе полиция особого назначения". "Они собираются перекрыть вход в Ближние пещеры", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230421/lavra-1866791892.html
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киев, украина, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц
Киев, Украина, Антониу Гутерриш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, написали в телеграм-канале Союза православных журналистов.
Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть.
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы
Вчера, 08:23
"Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44 корпусе Киево-Печерской лавре", - пишет Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
Никита Чекман сообщил, что в лавру "прибыли силовики, в том числе полиция особого назначения".
"Они собираются перекрыть вход в Ближние пещеры", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Прихожане Киево-Печерской лавры заявили о блокировке видео с задержаниями
20 апреля, 14:19
 
КиевУкраинаАнтониу ГутерришФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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