https://ria.ru/20230421/lavra-1866793393.html

Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 21.04.2023

Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры

Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, написали в телеграм-канале Союза православных журналистов. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:41

2023-04-21T08:41

2023-04-21T08:41

киев

украина

антониу гутерриш

франциск (хорхе марио бергольо)

украинская православная церковь

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, написали в телеграм-канале Союза православных журналистов. Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть. "Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44 корпусе Киево-Печерской лавре", - пишет Союз православных журналистов в своем Telegram-канале. Никита Чекман сообщил, что в лавру "прибыли силовики, в том числе полиция особого назначения". "Они собираются перекрыть вход в Ближние пещеры", - написал Чекман в своем Telegram-канале. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230421/lavra-1866791892.html

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Екатерина Зайцева

киев, украина, антониу гутерриш, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, оон, ситуация вокруг упц