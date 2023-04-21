Полиция срезала замки в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди на территории Киево-Печерской лавры
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, написали в телеграм-канале Союза православных журналистов.
Ранее в пятницу адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" с сотрудниками полиции блокируют вход в храм иконы Божьей Матери на территории лавры, требуют его закрыть.
"Полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44 корпусе Киево-Печерской лавре", - пишет Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
Никита Чекман сообщил, что в лавру "прибыли силовики, в том числе полиция особого назначения".
"Они собираются перекрыть вход в Ближние пещеры", - написал Чекман в своем Telegram-канале.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".