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Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы - РИА Новости, 21.04.2023
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Религия
 
08:23 21.04.2023 (обновлено: 09:35 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/lavra-1866791892.html
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы - РИА Новости, 21.04.2023
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы
Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, написал в своем телеграм-канале адвокат, представляющий... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:23
2023-04-21T09:35
религия
киев
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, написал в своем телеграм-канале адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, Никита Чекман. Накануне Союз православных журналистов сообщил, что происходит захват 39-го корпуса лавры. На место прибыла полиция, которая не пропускала верующих в галерею лавры, создав живую стену.На территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу, но затем разблокировали вход. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230420/lavra-1866635762.html
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киев, украина, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц
Религия, Киев, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы

Представители Киево-Печерской лавры с полицией блокируют вход в храм иконы Божией Матери

© УПЦ в TelegramСитуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
© УПЦ в Telegram
Ситуация возле Киево-Печерской лавры. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, написал в своем телеграм-канале адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, Никита Чекман.
«

"Прямо сейчас заповедник в сопровождении полиции блокирует вход в храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" Киево-Печерской лавры, требуют закрыть храм", — говорится в публикации.

Накануне Союз православных журналистов сообщил, что происходит захват 39-го корпуса лавры. На место прибыла полиция, которая не пропускала верующих в галерею лавры, создав живую стену.
На территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу, но затем разблокировали вход.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Митрополит УПЦ призвал освободить задержанную полицией защитницу лавры
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Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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