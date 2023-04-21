https://ria.ru/20230421/lavra-1866791892.html

Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы

Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы - РИА Новости, 21.04.2023

Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы

Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, написал в своем телеграм-канале адвокат, представляющий... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:23

2023-04-21T08:23

2023-04-21T09:35

религия

киев

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, написал в своем телеграм-канале адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, Никита Чекман. Накануне Союз православных журналистов сообщил, что происходит захват 39-го корпуса лавры. На место прибыла полиция, которая не пропускала верующих в галерею лавры, создав живую стену.На территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу, но затем разблокировали вход. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.

https://ria.ru/20230420/lavra-1866635762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, украина, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц