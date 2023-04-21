Представители Киево-Печерской лавры блокируют вход в храм иконы Богородицы
Представители Киево-Печерской лавры с полицией блокируют вход в храм иконы Божией Матери
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Представители заповедника "Киево-Печерская лавра" и полиция блокируют вход в храм иконы Божией Матери, написал в своем телеграм-канале адвокат, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, Никита Чекман.
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"Прямо сейчас заповедник в сопровождении полиции блокирует вход в храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" Киево-Печерской лавры, требуют закрыть храм", — говорится в публикации.
Накануне Союз православных журналистов сообщил, что происходит захват 39-го корпуса лавры. На место прибыла полиция, которая не пропускала верующих в галерею лавры, создав живую стену.
На территории лавры начались стычки, полицейские применяли силу, но затем разблокировали вход.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.