Рейтинг@Mail.ru
Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/latviya-1867028453.html
Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны
Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны - РИА Новости, 21.04.2023
Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны
Латвия передаст все свои оставшиеся ПЗРК Stinger Украине, заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T23:57
2023-04-21T23:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
латвия
инара мурниеце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798696996_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_3f7a778e7e49b18379dc4a3a0ac2d534.jpg
МОСКВА, 21 апр - РА Новости. Латвия передаст все свои оставшиеся ПЗРК Stinger Украине, заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце. "Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине. Мы продолжаем также амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии", - написала Мурниеце в Twitter. Латвия в начале февраля 2022 года передала Киеву системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Рига передала Киеву 4 вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230421/snaryady-1867019143.html
https://ria.ru/20230412/voennye-1864932725.html
украина
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798696996_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_98bdc18d1f6fd66bebfd6b59beea21e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, латвия, инара мурниеце
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Латвия, Инара Мурниеце
Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны

Глава Минобороны Латвии Мурниеце: Рига передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат с ПЗРК Stinger
Украинский солдат с ПЗРК Stinger - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат с ПЗРК Stinger. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РА Новости. Латвия передаст все свои оставшиеся ПЗРК Stinger Украине, заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце.
"Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине. Мы продолжаем также амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии", - написала Мурниеце в Twitter.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ раскрыли, с какими сложностями столкнулись ВСУ из-за поставок Leopard
Вчера, 22:06
Латвия в начале февраля 2022 года передала Киеву системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Рига передала Киеву 4 вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Военнослужащие Латвии - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Рига подтвердила присутствие латвийских военных на Украине
12 апреля, 23:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛатвияИнара Мурниеце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала