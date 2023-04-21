https://ria.ru/20230421/latviya-1867028453.html

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны - РИА Новости, 21.04.2023

Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger, заявила глава Минобороны

Латвия передаст все свои оставшиеся ПЗРК Stinger Украине, заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T23:57

2023-04-21T23:57

2023-04-21T23:57

специальная военная операция на украине

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инара мурниеце

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МОСКВА, 21 апр - РА Новости. Латвия передаст все свои оставшиеся ПЗРК Stinger Украине, заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце. "Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине. Мы продолжаем также амбициозную программу обучения украинских солдат в Латвии", - написала Мурниеце в Twitter. Латвия в начале февраля 2022 года передала Киеву системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации на Украине Латвия направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом Рига передала Киеву 4 вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230421/snaryady-1867019143.html

https://ria.ru/20230412/voennye-1864932725.html

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в мире, украина, латвия, инара мурниеце