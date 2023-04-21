https://ria.ru/20230421/kuleba-1866780387.html

"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети

"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 21.04.2023

"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети

Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T03:57

2023-04-21T03:57

2023-04-21T10:49

украина

дмитрий кулеба

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter.Комментаторы под публикацией украинского дипломата обвинили его в постоянном выпрашивании денег."Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?" — написал один из них."У ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей", — отметил другой."Зачем нам покупать для вас боеприпасы? Существует миллион способов потратить наши налоги более разумно. Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться", — поддержал третий."Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — добавил еще один пользователь.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230421/problemy-1866777921.html

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866566623.html

украина

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Максим Горбачев

украина, дмитрий кулеба, евросоюз, в мире