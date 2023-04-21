https://ria.ru/20230421/kuleba-1866780387.html
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 21.04.2023
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети
Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:57
2023-04-21T03:57
2023-04-21T10:49
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter.Комментаторы под публикацией украинского дипломата обвинили его в постоянном выпрашивании денег."Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?" — написал один из них."У ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей", — отметил другой."Зачем нам покупать для вас боеприпасы? Существует миллион способов потратить наши налоги более разумно. Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться", — поддержал третий."Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — добавил еще один пользователь.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230421/problemy-1866777921.html
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866566623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий кулеба, евросоюз, в мире
Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, В мире
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали слова Кулебы о неспособности ЕС выполнить свое решение
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter
.
«
"Неспособность ЕС выполнить свое собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важнейших решений в области безопасности", — написал Кулеба.
Комментаторы под публикацией украинского дипломата обвинили его в постоянном выпрашивании денег.
"Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?" — написал один из них.
"У ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей", — отметил другой.
"Зачем нам покупать для вас боеприпасы? Существует миллион способов потратить наши налоги более разумно. Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться", — поддержал третий.
Украина разочаровалась из-за решения США по ключевому вопросу, пишут СМИ
"Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — добавил еще один пользователь.
«
"Тогда почему вы участвуете в конфликте, в котором не можете выдержать и одного дня без подачек? Не превращайте свою проблему в проблему кого-то другого. Вы заварили эту кашу, вы хотели противостояния с Россией, вы готовились к этому восемь лет, теперь несите ответственность за последствия", — подытожил комментатор.
В Москве
не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС
.
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