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"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 21.04.2023
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03:57 21.04.2023 (обновлено: 10:49 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kuleba-1866780387.html
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 21.04.2023
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети
Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T03:57
2023-04-21T10:49
украина
дмитрий кулеба
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter.Комментаторы под публикацией украинского дипломата обвинили его в постоянном выпрашивании денег."Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?" — написал один из них."У ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей", — отметил другой."Зачем нам покупать для вас боеприпасы? Существует миллион способов потратить наши налоги более разумно. Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться", — поддержал третий."Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — добавил еще один пользователь.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230421/problemy-1866777921.html
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украина, дмитрий кулеба, евросоюз, в мире
Украина, Дмитрий Кулеба, Евросоюз, В мире
"Ты облажался". Резкий выпад Кулебы в адрес ЕС разозлил пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали слова Кулебы о неспособности ЕС выполнить свое решение

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пользователей Сети возмутил резкий выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в адрес Евросоюза. Свое недовольство политик высказал в Twitter.
«

"Неспособность ЕС выполнить свое собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важнейших решений в области безопасности", — написал Кулеба.

Комментаторы под публикацией украинского дипломата обвинили его в постоянном выпрашивании денег.
"Ты облажался. Мы даем вам оружие и миллиарды евро, а вы еще смеете критиковать?" — написал один из них.
"У ЕС как бы свои проблемы, если вы не видели новостей", — отметил другой.
"Зачем нам покупать для вас боеприпасы? Существует миллион способов потратить наши налоги более разумно. Это ваш конфликт, вы разделяете ответственность за его начало, он бы мог уже закончиться", — поддержал третий.
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"Тебе не стыдно просить милостыню каждый день и каждый час? Ваш президент стал признанным на международном уровне политическим попрошайкой", — добавил еще один пользователь.
«
"Тогда почему вы участвуете в конфликте, в котором не можете выдержать и одного дня без подачек? Не превращайте свою проблему в проблему кого-то другого. Вы заварили эту кашу, вы хотели противостояния с Россией, вы готовились к этому восемь лет, теперь несите ответственность за последствия", — подытожил комментатор.
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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