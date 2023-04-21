https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией - РИА Новости, 21.04.2023
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией
Отношения между Кубой и Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля станут более крепкими, в процессе реализации находятся новые РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:07
2023-04-21T04:07
2023-04-21T04:19
в мире
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мигель диас-канель
евразийский экономический союз
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ГАВАНА, 21 апр - РИА Новости. Отношения между Кубой и Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля станут более крепкими, в процессе реализации находятся новые стратегические и приоритетные договоренности между странами, заявила РИА Новости директор управления Европы и Канады министерства иностранных дел карибской страны Хисела Гарсия Ривера. "С переизбранием президента Диас-Канеля главой кубинского правительства связи с Россией еще больше укрепятся. Напомним, что наш президент недавно посетил Москву, где был достигнут ряд договоренностей, сейчас ведется большая работа их реализации - это стратегические и приоритетные процессы", - сказала Гарсия Ривера. По словам дипломата, отношения Кубы и России имеют историческое значение и очень сильную преемственность с момента кубинской революции в 1959 году, поэтому дружба между странами сохранится "при любом правительстве", а стабильность в кубинской власти будет способствовать реализации совместных проектов. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья ранее сообщил, что в июне Россию с визитом посетит премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Помимо двусторонней программы в столице глава кабинета министров примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, а также в мероприятиях Евразийского экономического союза в Сочи. Депутаты десятого собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания накануне проголосовали за кандидатуру действующего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах. Парламентарии также выбрали новый состав Государственного совета, который обновился более чем наполовину - из 18 членов 10 были избраны впервые.
https://ria.ru/20230421/kuba-1866776136.html
https://ria.ru/20230420/toplivo-1866745236.html
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в мире, куба, россия, европа, мигель диас-канель, евразийский экономический союз
В мире, Куба, Россия, Европа, Мигель Диас-Канель, Евразийский экономический союз
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией
МИД Кубы: связи с Россией при новом правительстве продолжат укрепляться
ГАВАНА, 21 апр - РИА Новости. Отношения между Кубой и Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля станут более крепкими, в процессе реализации находятся новые стратегические и приоритетные договоренности между странами, заявила РИА Новости директор управления Европы и Канады министерства иностранных дел карибской страны Хисела Гарсия Ривера.
"С переизбранием президента Диас-Канеля главой кубинского правительства связи с Россией еще больше укрепятся. Напомним, что наш президент недавно посетил Москву, где был достигнут ряд договоренностей, сейчас ведется большая работа их реализации - это стратегические и приоритетные процессы", - сказала Гарсия Ривера.
Куба диверсифицирует отношения с Россией, считает эксперт
По словам дипломата, отношения Кубы и России имеют историческое значение и очень сильную преемственность с момента кубинской революции в 1959 году, поэтому дружба между странами сохранится "при любом правительстве", а стабильность в кубинской власти будет способствовать реализации совместных проектов.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья ранее сообщил, что в июне Россию с визитом посетит премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Помимо двусторонней программы в столице глава кабинета министров примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, а также в мероприятиях Евразийского экономического союза в Сочи.
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"В связи с этим визитом у нас много чаяний и надежд на продвижение важных проектов и расширение нашего участия в ЕАЭС, который мы рассматриваем как продвинутую организацию, играющую большое экономическое значение. Оно может быть очень полезно для прогресса нашей страны", - отметила Гарсия Ривера.
Депутаты десятого собрания Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания накануне проголосовали за кандидатуру действующего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах. Парламентарии также выбрали новый состав Государственного совета, который обновился более чем наполовину - из 18 членов 10 были избраны впервые.
Москва и Гавана обсудят поставку топлива на Кубу