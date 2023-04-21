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Куба диверсифицирует отношения с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
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01:48 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kuba-1866776136.html
Куба диверсифицирует отношения с Россией, считает эксперт
Куба диверсифицирует отношения с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
Куба диверсифицирует отношения с Россией, считает эксперт
Куба во время второго срока президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса диверсифицирует отношения с Россией в различных секторах, сообщил РИА Новости эксперт в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:48
2023-04-21T01:48
в мире
куба
вашингтон (штат)
россия
мигель диас-канель бермудес
мигель диас-канель
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр – РИА Новости. Куба во время второго срока президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса диверсифицирует отношения с Россией в различных секторах, сообщил РИА Новости эксперт в области международных отношений, профессор аргентинского национального университета Вилья-Мария Марсело Монтес. Накануне депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания проголосовали за кандидатуру действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах. Это будет его второй президентский срок. "Не стоит ожидать изменений во внешней политике Кубы… Я бы сказал, что есть стабильность в отношениях (с Россией) с тенденцией к диверсификации", - отметил он. По словам эксперта, сотрудничество будет развиваться в части поставок автомобилей, топлива, удобрений из России. "Отношения России и Кубы не будут строиться на идеологии, как ошибочно это истолковывают "ястребы" Вашингтона и многие правые (политики) в Латинской Америке. С Кубой надо взаимодействовать в дипломатическом ключе, не давить на нее, не требовать. У нее своя суверенная политика… В этом плане Россия ведет себя очень уважительно, ей нужна Куба для диверсификации своего рынка, а Россия нужна Кубе", - подчеркнул Монтес.
https://ria.ru/20230421/lavrov-1866775125.html
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в мире, куба, вашингтон (штат), россия, мигель диас-канель бермудес, мигель диас-канель
В мире, Куба, Вашингтон (штат), Россия, Мигель Диас-Канель Бермудес, Мигель Диас-Канель
Куба диверсифицирует отношения с Россией, считает эксперт

Монтес: Куба диверсифицирует отношения с Россией в различных секторах

© iStock.com / Vadim_NefedovКрепость Эль-Морро в Гаване, Куба
Крепость Эль-Морро в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© iStock.com / Vadim_Nefedov
Крепость Эль-Морро в Гаване, Куба. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр – РИА Новости. Куба во время второго срока президента Мигеля Диас-Канеля Бермудеса диверсифицирует отношения с Россией в различных секторах, сообщил РИА Новости эксперт в области международных отношений, профессор аргентинского национального университета Вилья-Мария Марсело Монтес.
Накануне депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в ходе учредительного заседания проголосовали за кандидатуру действующего президента страны Мигеля Диас-Канеля, который возглавит исполнительную власть острова в 2023-2028 годах. Это будет его второй президентский срок.
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"Не стоит ожидать изменений во внешней политике Кубы… Я бы сказал, что есть стабильность в отношениях (с Россией) с тенденцией к диверсификации", - отметил он.
По словам эксперта, сотрудничество будет развиваться в части поставок автомобилей, топлива, удобрений из России.
"Отношения России и Кубы не будут строиться на идеологии, как ошибочно это истолковывают "ястребы" Вашингтона и многие правые (политики) в Латинской Америке. С Кубой надо взаимодействовать в дипломатическом ключе, не давить на нее, не требовать. У нее своя суверенная политика… В этом плане Россия ведет себя очень уважительно, ей нужна Куба для диверсификации своего рынка, а Россия нужна Кубе", - подчеркнул Монтес.
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