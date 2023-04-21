Рейтинг@Mail.ru
В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/krym-1866933847.html
В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством
В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 21.04.2023
В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством
Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма, энергетики устраняют последствия аварии, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:48
2023-04-21T15:48
происшествия
севастополь
михаил развожаев
крымэнерго
балаклавская тэс
республика крым
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр РИА Новости. Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма, энергетики устраняют последствия аварии, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в нескольких районах города пропала электричество из-за сработавшей системы защиты, ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено. "В 13.54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым. Отключенная нагрузка в сетях ГУП РК "Крымэнерго" составила около 160 МВт", - говорится в сообщении. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий аварии. Запущены резервные электростанции и уже запитана большая часть потребителей.
https://ria.ru/20230420/demonstratsiya-1866695927.html
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, михаил развожаев, крымэнерго, балаклавская тэс, республика крым, жкх, россия
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев, Крымэнерго, Балаклавская ТЭС, Республика Крым, ЖКХ, Россия
В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством

В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством, энергетики устраняют аварию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр РИА Новости. Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма, энергетики устраняют последствия аварии, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в нескольких районах города пропала электричество из-за сработавшей системы защиты, ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено.
"В 13.54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым. Отключенная нагрузка в сетях ГУП РК "Крымэнерго" составила около 160 МВт", - говорится в сообщении.
Энергетики уже приступили к ликвидации последствий аварии. Запущены резервные электростанции и уже запитана большая часть потребителей.
Порт в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Севастополе отменили первомайскую демонстрацию
20 апреля, 17:27
 
ПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевКрымэнергоБалаклавская ТЭСРеспублика КрымЖКХРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала