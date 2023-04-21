https://ria.ru/20230421/krym-1866933847.html

В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством

В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством - РИА Новости, 21.04.2023

В некоторых районах Крыма возникли перебои с электричеством

Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма, энергетики устраняют последствия аварии, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T15:48

2023-04-21T15:48

2023-04-21T15:48

происшествия

севастополь

михаил развожаев

крымэнерго

балаклавская тэс

республика крым

жкх

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр РИА Новости. Перебои с электричеством возникли в некоторых районах Крыма, энергетики устраняют последствия аварии, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в нескольких районах города пропала электричество из-за сработавшей системы защиты, ориентировочно в течение часа электроснабжение будет восстановлено. "В 13.54 в результате отключения генерации на Балаклавской ТЭС произошло срабатывание противоаварийной автоматики, что привело к обесточиванию части потребителей в нескольких районах Республики Крым. Отключенная нагрузка в сетях ГУП РК "Крымэнерго" составила около 160 МВт", - говорится в сообщении. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий аварии. Запущены резервные электростанции и уже запитана большая часть потребителей.

https://ria.ru/20230420/demonstratsiya-1866695927.html

севастополь

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россия

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происшествия, севастополь, михаил развожаев, крымэнерго, балаклавская тэс, республика крым, жкх, россия