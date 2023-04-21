https://ria.ru/20230421/krym-1866787246.html

В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов

В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов - РИА Новости, 21.04.2023

В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов

Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T07:07

2023-04-21T07:07

2023-04-21T07:53

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владимир константинов

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ринат ахметов

верховная рада украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Мы проверим депутатов Верховной рады Украины на наличие у них крымских активов. В случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации", - сказал Константинов. По его словам, украинские политики и бизнесмены в свое время активно скупали земли и недвижимость в Крыму, а затем с целью их сокрытия и сохранения контроля перерегистрировали на доверенных лиц и родственников.

https://ria.ru/20230420/krym-1866700875.html

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в мире, украина, россия, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов, верховная рада украины