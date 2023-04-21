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В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов - РИА Новости, 21.04.2023
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07:07 21.04.2023 (обновлено: 07:53 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/krym-1866787246.html
В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов - РИА Новости, 21.04.2023
В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов
Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:07
2023-04-21T07:53
в мире
украина
россия
владимир константинов
игорь коломойский
ринат ахметов
верховная рада украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "Мы проверим депутатов Верховной рады Украины на наличие у них крымских активов. В случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации", - сказал Константинов. По его словам, украинские политики и бизнесмены в свое время активно скупали земли и недвижимость в Крыму, а затем с целью их сокрытия и сохранения контроля перерегистрировали на доверенных лиц и родственников.
https://ria.ru/20230420/krym-1866700875.html
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в мире, украина, россия, владимир константинов, игорь коломойский, ринат ахметов, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов, Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Верховная Рада Украины
В Крыму украинских депутатов проверят на наличие крымских активов

Константинов: в Крыму проверят депутатов Украины на наличие крымских активов

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости. Депутатов Верховной рады Украины проверят на наличие крымских активов, в случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В свою очередь глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
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"Мы проверим депутатов Верховной рады Украины на наличие у них крымских активов. В случае выявления таковых, будет поставлен вопрос об их национализации", - сказал Константинов.
По его словам, украинские политики и бизнесмены в свое время активно скупали земли и недвижимость в Крыму, а затем с целью их сокрытия и сохранения контроля перерегистрировали на доверенных лиц и родственников.
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В миреУкраинаРоссияВладимир КонстантиновИгорь КоломойскийРинат АхметовВерховная Рада Украины
 
 
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