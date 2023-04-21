https://ria.ru/20230421/kreml-1866855776.html

ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей

ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей - РИА Новости, 21.04.2023

ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей

ФСО сообщила об изменениях в графике допуска в Кремль и на прилегающую территорию в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в мае. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:58

2023-04-21T11:58

2023-04-21T11:58

общество

россия

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

московский кремль

москва

мавзолей ленина

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ФСО сообщила об изменениях в графике допуска в Кремль и на прилегающую территорию в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в мае. "В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допуск граждан в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет. Кроме того, 7 мая 2023 года до 13.00, а также 9 мая 2023 года Московский Кремль будет закрыт для посещений", - говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

https://ria.ru/20230411/mavzoley-1864470400.html

россия

москва

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), московский кремль, москва, мавзолей ленина