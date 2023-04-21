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ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей - РИА Новости, 21.04.2023
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11:58 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kreml-1866855776.html
ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей
ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей - РИА Новости, 21.04.2023
ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей
ФСО сообщила об изменениях в графике допуска в Кремль и на прилегающую территорию в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в мае. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:58
2023-04-21T11:58
общество
россия
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
московский кремль
москва
мавзолей ленина
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ФСО сообщила об изменениях в графике допуска в Кремль и на прилегающую территорию в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в мае. "В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допуск граждан в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет. Кроме того, 7 мая 2023 года до 13.00, а также 9 мая 2023 года Московский Кремль будет закрыт для посещений", - говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
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общество, россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), московский кремль, москва, мавзолей ленина
Общество, Россия, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Московский Кремль, Москва, Мавзолей Ленина
ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей

ФСО сообщила об изменениях в графике допуска в Кремль и Мавзолей из-за майских мероприятий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСнайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы
Снайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Снайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. ФСО сообщила об изменениях в графике допуска в Кремль и на прилегающую территорию в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в мае.
"В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допуск граждан в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены с 23 апреля по 15 мая 2023 года производиться не будет. Кроме того, 7 мая 2023 года до 13.00, а также 9 мая 2023 года Московский Кремль будет закрыт для посещений", - говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
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ОбществоРоссияФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)Московский КремльМоскваМавзолей Ленина
 
 
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