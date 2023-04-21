https://ria.ru/20230421/krazha-1866883454.html
В Турции священнослужителя арестовали за кражу антикварных часов
В Турции священнослужителя арестовали за кражу антикварных часов - РИА Новости, 21.04.2023
В Турции священнослужителя арестовали за кражу антикварных часов
Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был арестован турецкой полицией за кражу дорогих часов, он был освобожден после... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:29
2023-04-21T13:29
2023-04-21T13:33
религия
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АФИНЫ, 21 апр – РИА Новости. Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был арестован турецкой полицией за кражу дорогих часов, он был освобожден после вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея, сообщила грекоязычная газета "Этникос Кирикас", выходящая в США. Великий архимандрит Фанара является членом патриаршего двора, он не выполняет каких-либо особых функций. В патриаршем дворе три великих архимандрита. "Турецкие власти арестовали в понедельник, 17 апреля, великого архимандрита Константинопольского патриархата Агафангелоса Сискоса за кражу очень ценных карманных часов, которые были изготовлены для коллекции в 1800 году. Он попал в тюрьму, из которой, однако, был освобожден при вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея. Патриарх отправил его в бессрочный отпуск", - сообщила газета. Источники в Фанаре рассказали изданию, что патриарх ужасно обеспокоен и опечален этим инцидентом, потому что его широко освещают в турецкой прессе и в интернете, показывают видео. "Это позор, потому что виновный является членом патриаршего двора и ему следовало подумать об учреждении, которое он представляет, и быть осторожнее", - заявила хозяйка магазина СМИ. Великий архимандрит Агафангелос является, в том числе, архивистом патриархата. В телефонном разговоре с издателем "Кирикаса" на просьбу прокомментировать кражу часов Агафангелос сказал, что дело передано юристам. "Пока идет расследование, мне не разрешено ничего говорить, а также у меня нет разрешения руководителя пресс-службы Вселенского патриархата, потому что это институциональный вопрос, потому что в указанном видео указанная женщина ссылается на статус клирика патриархата, так что это институциональный вопрос, и мне не разрешено ничего говорить", - сказал он.
https://ria.ru/20230402/ptsu-1862415983.html
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сша, константинопольский патриархат, турция
Религия, США, Константинопольский патриархат, Турция
В Турции священнослужителя арестовали за кражу антикварных часов
В Турции великого архимандрита Константинопольского патриархата арестовали за кражу часов
АФИНЫ, 21 апр – РИА Новости.
Великий архимандрит Константинопольского патриархата Агафангелос Сискос был арестован турецкой полицией за кражу дорогих часов, он был освобожден после вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея, сообщила грекоязычная газета "Этникос Кирикас"
, выходящая в США.
Великий архимандрит Фанара является членом патриаршего двора, он не выполняет каких-либо особых функций. В патриаршем дворе три великих архимандрита.
"Турецкие власти арестовали в понедельник, 17 апреля, великого архимандрита Константинопольского патриархата Агафангелоса Сискоса за кражу очень ценных карманных часов, которые были изготовлены для коллекции в 1800 году. Он попал в тюрьму, из которой, однако, был освобожден при вмешательстве полицейской охраны патриарха Варфоломея. Патриарх отправил его в бессрочный отпуск", - сообщила газета.
Источники в Фанаре рассказали изданию, что патриарх ужасно обеспокоен и опечален этим инцидентом, потому что его широко освещают в турецкой прессе и в интернете, показывают видео.
"Это позор, потому что виновный является членом патриаршего двора и ему следовало подумать об учреждении, которое он представляет, и быть осторожнее", - заявила хозяйка магазина СМИ.
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Великий архимандрит Агафангелос является, в том числе, архивистом патриархата.
В телефонном разговоре с издателем "Кирикаса" на просьбу прокомментировать кражу часов Агафангелос сказал, что дело передано юристам.
"Пока идет расследование, мне не разрешено ничего говорить, а также у меня нет разрешения руководителя пресс-службы Вселенского патриархата, потому что это институциональный вопрос, потому что в указанном видео указанная женщина ссылается на статус клирика патриархата, так что это институциональный вопрос, и мне не разрешено ничего говорить", - сказал он.
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