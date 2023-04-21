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Полпред представит врио губернатора Красноярского края Котюкова
Полпред представит врио губернатора Красноярского края Котюкова - РИА Новости, 21.04.2023
Полпред представит врио губернатора Красноярского края Котюкова
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу 21 апреля в Красноярске представит временно исполняющего... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:28
2023-04-21T04:28
2023-04-21T05:00
политика
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красноярск
михаил котюков
александр усс
красноярский край
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в пятницу 21 апреля в Красноярске представит временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, сообщила РИА Новости представитель аппарата полпреда. В минувший четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. Михаил Котюков родился в Красноярске. С 2007 по 2010 год он занимал пост замгубернатора Красноярского края. В период с 2018 по 2020 годы Котюков работал на посту министра науки и высшего образования РФ. С 2020 года занимал должность замминистра финансов РФ. В разные годы был награжден благодарностями президента РФ и губернатора Красноярского края.
https://ria.ru/20230418/putin-1866092834.html
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политика, россия, красноярск, михаил котюков, александр усс, красноярский край, владимир путин
Политика, Россия, Красноярск, Михаил Котюков, Александр Усс, Красноярский край, Владимир Путин
Полпред представит врио губернатора Красноярского края Котюкова
Полпред президента в СФО представит в пятницу врио губернатора Красноярского края Котюкова