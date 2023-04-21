https://ria.ru/20230421/kostyum-1866882942.html

В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z"

В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z" - РИА Новости, 21.04.2023

В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z"

Невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z", в отдельных аспектах превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II специализированной... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T13:29

2023-04-21T13:29

2023-04-21T13:29

безопасность

технологии

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865778864_0:114:2891:1740_1920x0_80_0_0_caf7eec4c6876bf4210727c2d53bfd70.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z", в отдельных аспектах превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II специализированной выставке "Экипировка", рассказал РИА Новости в пятницу представитель компании-производителя "Альфа К" Виктор Константинопольский. "На данной выставке мы представили новейшую технологию - металлизация ткани, которая позволяет создать "костюм-невидимку", мы его назвали "Богомол-Z". Он впервые представляется в этом году, и его особенность - работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора", - сказал собеседник агентства. По его словам, благодаря костюму можно защитить не только бойца, но и технику. Более того, он работает в ИК-ремиссии (снижает тепловую заметность) в сумеречное и темное время суток. Еще одна особенность новинки заключается в ее легкости - вес от 1 до 3 килограммов, а также "почти полном отсутствии шуршания ткани". В основном, по словам представителя компании, данной костюм предназначен для снайперов. "Это новейшая разработка, мы продолжаем совершенствовать наш костюм, но уже сейчас его тестирует министерство обороны России, бойцы в зоне СВО. По оценкам специалистов, на сегодняшний день он не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги", - добавил представитель компании.

https://ria.ru/20230421/bronezhilet-1866840416.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, москва