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В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z" - РИА Новости, 21.04.2023
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13:29 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kostyum-1866882942.html
В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z"
В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z" - РИА Новости, 21.04.2023
В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z"
Невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z", в отдельных аспектах превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II специализированной... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T13:29
2023-04-21T13:29
безопасность
технологии
россия
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z", в отдельных аспектах превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II специализированной выставке "Экипировка", рассказал РИА Новости в пятницу представитель компании-производителя "Альфа К" Виктор Константинопольский. "На данной выставке мы представили новейшую технологию - металлизация ткани, которая позволяет создать "костюм-невидимку", мы его назвали "Богомол-Z". Он впервые представляется в этом году, и его особенность - работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора", - сказал собеседник агентства. По его словам, благодаря костюму можно защитить не только бойца, но и технику. Более того, он работает в ИК-ремиссии (снижает тепловую заметность) в сумеречное и темное время суток. Еще одна особенность новинки заключается в ее легкости - вес от 1 до 3 килограммов, а также "почти полном отсутствии шуршания ткани". В основном, по словам представителя компании, данной костюм предназначен для снайперов. "Это новейшая разработка, мы продолжаем совершенствовать наш костюм, но уже сейчас его тестирует министерство обороны России, бойцы в зоне СВО. По оценкам специалистов, на сегодняшний день он не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги", - добавил представитель компании.
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безопасность, технологии, россия, москва
Безопасность, Технологии, Россия, Москва
В России представили "костюм-невидимку" для снайперов "Богомол-Z"

В России представили невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
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Военнослужащий подразделения ВДВ в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Невидимый для тепловизоров снайперский костюм "Богомол-Z", в отдельных аспектах превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II специализированной выставке "Экипировка", рассказал РИА Новости в пятницу представитель компании-производителя "Альфа К" Виктор Константинопольский.
"На данной выставке мы представили новейшую технологию - металлизация ткани, которая позволяет создать "костюм-невидимку", мы его назвали "Богомол-Z". Он впервые представляется в этом году, и его особенность - работа в ИК-диапазоне, защищающая от тепловизора", - сказал собеседник агентства. По его словам, благодаря костюму можно защитить не только бойца, но и технику. Более того, он работает в ИК-ремиссии (снижает тепловую заметность) в сумеречное и темное время суток. Еще одна особенность новинки заключается в ее легкости - вес от 1 до 3 килограммов, а также "почти полном отсутствии шуршания ткани". В основном, по словам представителя компании, данной костюм предназначен для снайперов.
"Это новейшая разработка, мы продолжаем совершенствовать наш костюм, но уже сейчас его тестирует министерство обороны России, бойцы в зоне СВО. По оценкам специалистов, на сегодняшний день он не уступает, а где-то превосходит иностранные аналоги", - добавил представитель компании.
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