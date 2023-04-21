https://ria.ru/20230421/koronavirus-1866875210.html

Эксперты рассказали, как новый штамм коронавируса влияет на туризм

Эксперты рассказали, как новый штамм коронавируса влияет на туризм - РИА Новости, 21.04.2023

Эксперты рассказали, как новый штамм коронавируса влияет на туризм

Из-за нового штамма коронавируса два индийских штата — Керала и Харьяна – снова ввели ношение масок в общественных местах, ожидается, что до конца недели к ним... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:08

2023-04-21T14:08

2023-04-21T14:08

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туризм

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харьяна

индия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Из-за нового штамма коронавируса два индийских штата — Керала и Харьяна – снова ввели ношение масок в общественных местах, ожидается, что до конца недели к ним могут присоединится и другие штаты, включая Гоа, сообщает АТОР.В Ассоциации уточняют, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие месяцы готовилась объявить о "прекращении пандемии" коронавируса в мире, однако появление нового штамма "Арктур" (Arcturus) затормозило эти планы.Впервые он был обнаружен в январе 2023 года в Индии, и симптомы у него такие же, как и у предыдущих вариантов COVID-19, включая лихорадку, одышку и кашель. Однако есть и неприятное новшество: покраснение глаз и конъюнктивит.Исследование, проведенное Токийским университетом, показало, что Arcturus почти в 1,2 раза более заразен, чем предыдущий "Кракен". Новый подвараинт ковида, как утверждается, умеет обходить ранее сформированный иммунитет, но течение заболевания проходит в виде ОРВИ, госпитализации не требуется.При этом только в среду, 19 апреля, в Индии было зафиксировано более 40 тысяч новых случаев. Местные медики уже призывают вернуть масочный режим в транспорте и в публичных местах по всей стране. Пока об этом объявили Керала и Харьяна, но новые правила, уточняют в Ассоциации, могут распространиться и на другие штаты.К настоящему моменту случаи заболеваемости Arcturus зарегистрированы в 30 странах. В Индонезии их выявлено семь, но власти просят население не паниковать и применять уже известные медицинские протоколы: мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.Аналогичным образом на появление "Арктура" отреагировали и в других странах ЮВА и Европы: национальные органы здравоохранения заняли наблюдательную позицию. В Малайзии надеются, что волна ковида пойдет на спад в мае с завершением Рамадана.По данным Роспотребнадзора, новый штамм уже появился в России: официально зарегистрировано четыре случая. По оценкам ведомства, подъем заболеваемости очередным подвариантом COVID-19 может произойти в конце мая. Однако новых ограничений в этой связи пока не планируется.

https://ria.ru/20230420/tailand-1866535907.html

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харьяна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, керала, харьяна, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, индонезия