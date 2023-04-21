https://ria.ru/20230421/koronavirus-1866839320.html
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 977 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:17
2023-04-21T11:17
2023-04-21T11:17
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 977 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 977, госпитализированы - 120 человек, выздоровели - 893 человека, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1075 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 499 680 случаев коронавируса, выздоровели 3 309 414 человек, умерли 48 625 человек.
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866576236.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 977 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек