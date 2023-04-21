https://ria.ru/20230421/koronavirus-1866839320.html

В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 120 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 977 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:17

2023-04-21T11:17

2023-04-21T11:17

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840778_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_c50fca8a0c39bcd0ac3b767b4e0e5825.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 977 случаев COVID-19, 8 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 977, госпитализированы - 120 человек, выздоровели - 893 человека, 8 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 1075 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 499 680 случаев коронавируса, выздоровели 3 309 414 человек, умерли 48 625 человек.

https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866576236.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса