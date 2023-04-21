https://ria.ru/20230421/koronavirus-1866833126.html
В России за сутки госпитализировали 1108 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1108 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1108 заболевших COVID-19
Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:05
2023-04-21T11:05
2023-04-21T11:05
россия
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1108 человек, на 4,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 38 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровел за сутки 7409 человек, или на 4,4% меньше в сравнении с 20 апреля 2023 года. Выявлено 7116 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866576236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 1108 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 7116 новых случаев COVID-19, умерли 33 человека
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе
по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1108 человек, на 4,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 38 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений.
"Выздоровел за сутки 7409 человек, или на 4,4% меньше в сравнении с 20 апреля 2023 года. Выявлено 7116 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.
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