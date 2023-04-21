https://ria.ru/20230421/koronavirus-1866833126.html

В России за сутки госпитализировали 1108 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1108 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.04.2023

В России за сутки госпитализировали 1108 заболевших COVID-19

Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:05

2023-04-21T11:05

2023-04-21T11:05

россия

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 7 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1108 человек, на 4,1% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 32 субъектах, снижение - в 38 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровел за сутки 7409 человек, или на 4,4% меньше в сравнении с 20 апреля 2023 года. Выявлено 7116 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866576236.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии