https://ria.ru/20230421/koreya-1866982815.html

МИД: эскалация на Корейском полуострове может затронуть Дальний Восток

МИД: эскалация на Корейском полуострове может затронуть Дальний Восток - РИА Новости, 21.04.2023

МИД: эскалация на Корейском полуострове может затронуть Дальний Восток

Если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, под угрозой могут оказаться территории российского Дальнего Востока, заявил посол по особым... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:39

2023-04-21T18:39

2023-04-21T18:39

корейский полуостров

дальний восток

россия

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

южная корея

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, под угрозой могут оказаться территории российского Дальнего Востока, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "На Корейском полуострове тлеет многолетний очаг напряженности. В последнее время ситуация обостряется на фоне жесткого санкционного давления западных стран, а также постоянных провокаций со стороны Японии и Южной Кореи в отношении КНДР", - написал Машков в статье для журнала "Международная жизнь". "В ответ Пхеньян предпринимает действия по укреплению своего ракетно-ядерного потенциала. Ведутся испытания и демонстрационные пуски всех видов ракетных вооружений. В случае выхода ситуации из-под контроля под угрозой могут оказаться территории нашего Дальнего Востока", - отметил российский дипломат.

https://ria.ru/20230224/kndr-1854080329.html

корейский полуостров

дальний восток

россия

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

корейский полуостров, дальний восток, россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), южная корея, кндр (северная корея)