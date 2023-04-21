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МИД: эскалация на Корейском полуострове может затронуть Дальний Восток
МИД: эскалация на Корейском полуострове может затронуть Дальний Восток - РИА Новости, 21.04.2023
МИД: эскалация на Корейском полуострове может затронуть Дальний Восток
Если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, под угрозой могут оказаться территории российского Дальнего Востока, заявил посол по особым... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:39
2023-04-21T18:39
2023-04-21T18:39
корейский полуостров
дальний восток
россия
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
южная корея
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля, под угрозой могут оказаться территории российского Дальнего Востока, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "На Корейском полуострове тлеет многолетний очаг напряженности. В последнее время ситуация обостряется на фоне жесткого санкционного давления западных стран, а также постоянных провокаций со стороны Японии и Южной Кореи в отношении КНДР", - написал Машков в статье для журнала "Международная жизнь". "В ответ Пхеньян предпринимает действия по укреплению своего ракетно-ядерного потенциала. Ведутся испытания и демонстрационные пуски всех видов ракетных вооружений. В случае выхода ситуации из-под контроля под угрозой могут оказаться территории нашего Дальнего Востока", - отметил российский дипломат.
https://ria.ru/20230224/kndr-1854080329.html
корейский полуостров
дальний восток
россия
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корейский полуостров, дальний восток, россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), южная корея, кндр (северная корея)
Корейский полуостров, Дальний Восток, Россия, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), Южная Корея, КНДР (Северная Корея)
МИД: эскалация на Корейском полуострове может затронуть Дальний Восток
МИД: выход из-под контроля ситуации на Корейском полуострове угрожает Дальнему Востоку