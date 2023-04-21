https://ria.ru/20230421/konflikt-1867025046.html
США не хотят прекращения конфликта на Украине, заявил китайский посол
США не хотят прекращения конфликта на Украине, заявил китайский посол - РИА Новости, 21.04.2023
США не хотят прекращения конфликта на Украине, заявил китайский посол
Посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью французскому телеканалу LCI выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T22:55
2023-04-21T22:55
2023-04-21T22:55
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ПАРИЖ, 21 апр - РИА Новости. Посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью французскому телеканалу LCI выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. "Необходимо, чтобы все стороны конфликта были заинтересованы и имели желание начать диалог. Сейчас мы видим, что со стороны руководства России есть желание начать переговоры, украинская сторона также выразила желание к переговорам. Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие", - сказал китайский посол в интервью телеканалу LCI. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230421/vsu-1866950174.html
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в мире, украина, россия, китай
В мире, Украина, Россия, Китай
США не хотят прекращения конфликта на Украине, заявил китайский посол
Посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что США не хотят прекращения конфликта на Украине