https://ria.ru/20230421/kompleks-1866808807.html

"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57

"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57 - РИА Новости, 21.04.2023

"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57

Самолеты пятого поколения получат комплекс связи, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T09:35

2023-04-21T09:35

2023-04-21T16:05

безопасность

технологии

ростех

российская электроника

су-57

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самолеты пятого поколения получат комплекс связи, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех"."Холдинг "Росэлектроника" разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами", — говорится в релизе.Сейчас на вооружении российских воздушно-космических сил стоят истребители пятого поколения Су-57. В частности, по словам источников РИА Новости, они применяются в ходе военной спецоперации на Украине. Комплекс, разработанный специалистами входящего в "Росэлектронику" НПП "Полет", работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Применение технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехо- и разведзащищенность связи. Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи, а также благодаря технологиям искусственного интеллекта. По словам гендиректора "Полета" Алексея Комякова, такие комплексы позволяют решать многие функциональные задачи, повышающие эффективность действия авиации. Они широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием и наземными службами. "Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111", — сказал Комяков. В состав комплекса входят вычислительные устройства, перемежители и деперемежители, антенные согласующие устройства ВЧ-диапазона, блоки цифровой обработки сигналов, устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, а также приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с антенной и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации. Патент на изобретение был представлен на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2023" и получил золотую медаль.

https://ria.ru/20230412/fisenko-1864277897.html

https://ria.ru/20230407/intellekt-1863630729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, ростех, российская электроника, су-57