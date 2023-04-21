Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57 - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 21.04.2023 (обновлено: 16:05 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kompleks-1866808807.html
"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57
"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57 - РИА Новости, 21.04.2023
"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57
Самолеты пятого поколения получат комплекс связи, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T09:35
2023-04-21T16:05
безопасность
технологии
ростех
российская электроника
су-57
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171654_198:60:1126:582_1920x0_80_0_0_1d3c2426c4afb459bc304dfe5d0d05e3.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самолеты пятого поколения получат комплекс связи, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех"."Холдинг "Росэлектроника" разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами", — говорится в релизе.Сейчас на вооружении российских воздушно-космических сил стоят истребители пятого поколения Су-57. В частности, по словам источников РИА Новости, они применяются в ходе военной спецоперации на Украине. Комплекс, разработанный специалистами входящего в "Росэлектронику" НПП "Полет", работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Применение технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехо- и разведзащищенность связи. Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи, а также благодаря технологиям искусственного интеллекта. По словам гендиректора "Полета" Алексея Комякова, такие комплексы позволяют решать многие функциональные задачи, повышающие эффективность действия авиации. Они широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием и наземными службами. "Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111", — сказал Комяков. В состав комплекса входят вычислительные устройства, перемежители и деперемежители, антенные согласующие устройства ВЧ-диапазона, блоки цифровой обработки сигналов, устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, а также приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с антенной и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации. Патент на изобретение был представлен на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2023" и получил золотую медаль.
https://ria.ru/20230412/fisenko-1864277897.html
https://ria.ru/20230407/intellekt-1863630729.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171654_286:70:1000:606_1920x0_80_0_0_4111cdb8f3c5d694e99c090cb56b13fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, ростех, российская электроника, су-57
Безопасность, Технологии, Ростех, Российская электроника, Су-57
"Ростех" разработал комплекс связи с ИИ для истребителя Су-57

"Ростех" разработал комплекс связи с искусственным интеллектом для истребителя Су-57

© ОАКПолет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео
Полет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео
© ОАК
Полет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Самолеты пятого поколения получат комплекс связи, созданный с применением технологий искусственного интеллекта, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".
"Холдинг "Росэлектроника" разработал комплекс бортовых средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта. Оборудование предназначено для самолетов пятого поколения. Его применение позволит повысить качество передачи информации между воздушными судами и наземными комплексами", — говорится в релизе.
Исполнительный директор компании Кросс технолоджис Лев Фисенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Фисенко: промышленных шпионов раскроют при помощи искусственного интеллекта
12 апреля, 11:58
Сейчас на вооружении российских воздушно-космических сил стоят истребители пятого поколения Су-57. В частности, по словам источников РИА Новости, они применяются в ходе военной спецоперации на Украине.
Комплекс, разработанный специалистами входящего в "Росэлектронику" НПП "Полет", работает в диапазонах высоких и очень высоких частот. Применение технологии когнитивного радио позволяет значительно повысить помехо- и разведзащищенность связи.
Оборудование обеспечивает достоверность передачи информации за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов в сообщении, единой временной синхронизации при обработке сигналов, возможности одновременной передачи сообщений по параллельным каналам, увеличения дальности устойчивой связи, а также благодаря технологиям искусственного интеллекта.
По словам гендиректора "Полета" Алексея Комякова, такие комплексы позволяют решать многие функциональные задачи, повышающие эффективность действия авиации. Они широко применяются для обмена сообщениями между бортовым радиоэлектронным оборудованием и наземными службами.
"Наш новый комплекс является инициативной разработкой и планируется к внедрению в составе комплекса средств связи С-111", — сказал Комяков.
В состав комплекса входят вычислительные устройства, перемежители и деперемежители, антенные согласующие устройства ВЧ-диапазона, блоки цифровой обработки сигналов, устройства помехоустойчивого кодирования и декодирования, а также приемник сигналов глобальных навигационных спутниковых систем с антенной и шина цифровой обработки сигналов и синхронизации. Патент на изобретение был представлен на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2023" и получил золотую медаль.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Мишустин ответил на призывы к ограничению искусственного интеллекта
7 апреля, 01:08
 
БезопасностьТехнологииРостехРоссийская электроникаСу-57
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала