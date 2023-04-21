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Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину - РИА Новости, 21.04.2023
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01:57 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kolumbiya-1866776382.html
Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину
Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину - РИА Новости, 21.04.2023
Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину
Президент Колумбии Густаво Петро в ходе визита в Вашингтон заявил журналистам, что российские вооружения и вертолеты, закупленные при предыдущих администрациях, РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:57
2023-04-21T01:57
в мире
украина
колумбия
густаво петро
джо байден
альберто фернандес
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в ходе визита в Вашингтон заявил журналистам, что российские вооружения и вертолеты, закупленные при предыдущих администрациях, не будут использоваться в конфликте на Украине. Ранее колумбийский лидер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить ряд двусторонних и международных вопросов, включая изменение климата, борьбу с наркотрафиком, а также миграцию. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в феврале в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор перед этим осудил решение Берлина направить танки Украине, заявив, что оно было принято вопреки желанию граждан и под давлением местных СМИ. А президент Бразилии Луис Инасиу да Силва заявил, что его страна не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине.
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в мире, украина, колумбия, густаво петро, джо байден, альберто фернандес
В мире, Украина, Колумбия, Густаво Петро, Джо Байден, Альберто Фернандес
Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину

Президент Петро: закупленные вооружения Колумбии не будут использоваться на Украине

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в ходе визита в Вашингтон заявил журналистам, что российские вооружения и вертолеты, закупленные при предыдущих администрациях, не будут использоваться в конфликте на Украине.
«
"Предыдущие администрации некоторое время назад закупали российское оружие, в частности, вертолеты. Позиция действующей власти такова: их не будут использовать в войне, они не едут на Украину, они не едут в Россию", - сказал Петро, общаясь с прессой у Белого дома.
Ранее колумбийский лидер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить ряд двусторонних и международных вопросов, включая изменение климата, борьбу с наркотрафиком, а также миграцию.
Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в феврале в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор перед этим осудил решение Берлина направить танки Украине, заявив, что оно было принято вопреки желанию граждан и под давлением местных СМИ. А президент Бразилии Луис Инасиу да Силва заявил, что его страна не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине.
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