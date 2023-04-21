https://ria.ru/20230421/kolumbiya-1866776382.html

Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину

Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину - РИА Новости, 21.04.2023

Президент Колумбии исключил отправку оружия на Украину

Президент Колумбии Густаво Петро в ходе визита в Вашингтон заявил журналистам, что российские вооружения и вертолеты, закупленные при предыдущих администрациях, РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T01:57

2023-04-21T01:57

2023-04-21T01:57

в мире

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колумбия

густаво петро

джо байден

альберто фернандес

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в ходе визита в Вашингтон заявил журналистам, что российские вооружения и вертолеты, закупленные при предыдущих администрациях, не будут использоваться в конфликте на Украине. Ранее колумбийский лидер встретился с президентом Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить ряд двусторонних и международных вопросов, включая изменение климата, борьбу с наркотрафиком, а также миграцию. Президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро в феврале в статье для газеты Monde выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор перед этим осудил решение Берлина направить танки Украине, заявив, что оно было принято вопреки желанию граждан и под давлением местных СМИ. А президент Бразилии Луис Инасиу да Силва заявил, что его страна не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20230421/lavrov-1866775125.html

украина

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в мире, украина, колумбия, густаво петро, джо байден, альберто фернандес