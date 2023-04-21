https://ria.ru/20230421/kndr-1866784542.html
МИД КНДР объяснил необходимость наличия ядерного оружия
МИД КНДР объяснил необходимость наличия ядерного оружия - РИА Новости, 21.04.2023
МИД КНДР объяснил необходимость наличия ядерного оружия
Позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T05:30
2023-04-21T05:30
2023-04-21T05:30
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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой, заявила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи. Ранее сообщалось, что главы МИД G7 выпустили совместное заявление по итогам встречи в Токио, в котором осудили северокорейские запуски баллистических ракет и выступили за "полную, проверяемую и необратимую" денуклеаризацию КНДР. Чхве Сон Хи раскритиковала заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. По ее словам, группа G7, которая не представляет международное сообщество и является "политическим инструментом" для сохранения гегемонии США, не имеет полномочий и права придираться к пользованию КНДР своими суверенными правами. Глава северокорейского МИД напомнила странам G7, что КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) еще 20 лет назад и, соответственно, не несет никаких договорных обязательств. Она подчеркнула, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. Дипломат пообещала, что КНДР будет продолжать принимать такие меры, пока угроза со стороны США и их "сателлитов" не будет полностью ликвидирована. "Позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая… Статус КНДР как обладателя ядерного оружия (происходит – ред) не из признания кем-то, а достигнут вместе с существованием практических ядерных сдерживающих сил и закреплен в качестве государственного закона согласно Закону о политике государства по вопросам ядерных вооруженных сил, принятому по общей воле всего корейского народа", - отметила дипломат. По словам Чхве Сон Хи, страны G7 не имеют права "проповедовать" КНДР денуклеаризацию согласно ДНЯО, из которого она вышла, но тем самым призывать страну нарушить "священный государственный закон КНДР" о Политике в отношении ядерного оружия, где закреплено обладание им. Она добавила, что меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием. И Вашингтону теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".
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в мире, сша, токио, корейский полуостров, g7
В мире, США, Токио, Корейский полуостров, G7
МИД КНДР объяснил необходимость наличия ядерного оружия
МИД КНДР: ядерное оружие нужно не ради статуса, а для защиты от США
СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая, ей не нужно международное признание, обладание ядерным оружием не нарушает никаких договоров и уже закреплено в законодательстве страны и необходимо не ради статуса, а для защиты от США с их враждебной политикой, заявила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи.
Ранее сообщалось, что главы МИД G7
выпустили совместное заявление по итогам встречи в Токио
, в котором осудили северокорейские запуски баллистических ракет и выступили за "полную, проверяемую и необратимую" денуклеаризацию КНДР.
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Чхве Сон Хи раскритиковала заявление глав МИД G7 о денуклеаризации Северной Кореи, назвав его содержание вмешательством во внутренние дела, нарушением суверенитета. По ее словам, группа G7, которая не представляет международное сообщество и является "политическим инструментом" для сохранения гегемонии США, не имеет полномочий и права придираться к пользованию КНДР своими суверенными правами. Глава северокорейского МИД напомнила странам G7, что КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) еще 20 лет назад и, соответственно, не несет никаких договорных обязательств.
«
"Уточняю, что мы ни на йоту не заинтересованы в делах стран G7, но если они будут пытаться как-то посягать на суверенитет и основные интересы КНДР, мы этого не позволим и будем принимать беспощадные ответные меры", - заявила Чхве Сон Хи.
Она подчеркнула, что меры по укреплению обороноспособности КНДР являются ее суверенным правом и нужны для защиты государства и его территориальной целостности, а также для стабильного контролирования ситуации в регионе Корейского полуострова
на фоне "безумных и провокационных" военных действий США и их союзников. Дипломат пообещала, что КНДР будет продолжать принимать такие меры, пока угроза со стороны США и их "сателлитов" не будет полностью ликвидирована.
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"Позиция КНДР как мировой ядерной державы окончательная и необратимая… Статус КНДР как обладателя ядерного оружия (происходит – ред) не из признания кем-то, а достигнут вместе с существованием практических ядерных сдерживающих сил и закреплен в качестве государственного закона согласно Закону о политике государства по вопросам ядерных вооруженных сил, принятому по общей воле всего корейского народа", - отметила дипломат.
По словам Чхве Сон Хи, страны G7 не имеют права "проповедовать" КНДР денуклеаризацию согласно ДНЯО, из которого она вышла, но тем самым призывать страну нарушить "священный государственный закон КНДР" о Политике в отношении ядерного оружия, где закреплено обладание им.
«
"Уточняю, что суть обладания КНДР ядерным оружием заключается в вынужденном обладании им только лишь в целях защиты от угрозы США, а не в целях получения чьего-то признания. Пусть США и Запад сто лет, тысячу лет не признают, но наш статус как обладателя ядерного оружия останется неопровержимой и несомненной правдой", - заявила глава МИД.
Она добавила, что меняться должна не КНДР, а США с их "архаичным" мнением, что только они могут обладать ядерным оружием. И Вашингтону
теперь придется понять, что только "полная отмена враждебной политики в отношении КНДР обеспечит им безопасность".
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