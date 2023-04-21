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Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну
Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну - РИА Новости, 21.04.2023
Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну
Лидер КНДР Ким Чен Ын является очень умным, хитрым и безжалостным человеком, считает бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:15
2023-04-21T02:15
2023-04-21T02:15
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын является очень умным, хитрым и безжалостным человеком, считает бывший президент США Дональд Трамп. "Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный", - сообщил он во время своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube, говоря о личности северокорейского лидера. По мнению Трампа, Ким Чен Ын "генетически был рожден довольно умным" и смог установить контроль над северокорейскими военными, людьми и "всем" в КНДР. На просьбу ведущих канала описать его одним словом, экс-глава Белого дома охарактеризовал Ким Чен Ына как "интересного" человека.
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в мире, сша, ким чен ын, дональд трамп
В мире, США, Ким Чен Ын, Дональд Трамп
Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну
Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына очень умным, хитрым и безжалостным