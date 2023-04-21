https://ria.ru/20230421/kndr-1866777583.html

Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну - РИА Новости, 21.04.2023

Трамп дал характеристику лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Лидер КНДР Ким Чен Ын является очень умным, хитрым и безжалостным человеком, считает бывший президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T02:15

2023-04-21T02:15

2023-04-21T02:15

в мире

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ким чен ын

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын является очень умным, хитрым и безжалостным человеком, считает бывший президент США Дональд Трамп. "Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный", - сообщил он во время своего онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube, говоря о личности северокорейского лидера. По мнению Трампа, Ким Чен Ын "генетически был рожден довольно умным" и смог установить контроль над северокорейскими военными, людьми и "всем" в КНДР. На просьбу ведущих канала описать его одним словом, экс-глава Белого дома охарактеризовал Ким Чен Ына как "интересного" человека.

https://ria.ru/20230421/tramp-1866776793.html

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в мире, сша, ким чен ын, дональд трамп