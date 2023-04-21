https://ria.ru/20230421/klesch-1866773594.html
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща - РИА Новости, 21.04.2023
Что делать, если вы обнаружили на себе клеща
Как действовать, если после прогулки вы обнаружили на себе клеща, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T02:15
2023-04-21T02:15
2023-04-21T02:15
общество
россия
владислав жемчугов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
клещ
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Как действовать, если после прогулки вы обнаружили на себе клеща, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Практически во всех российских регионах наступил сезон активности клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. В этот период после каждой прогулки по городскому парку или сельской местности рекомендуется проверять, нет ли клещей на вашей коже или одежде, отметил Жемчугов. Врач назвал лучший способ избавиться от паразита, успевшего присосаться к телу.Обнаруженного и извлеченного клеща необходимо сдать в лабораторию, чтобы выяснить, какие меры нужно принимать, продолжил врач."Членистоногое надо отдать в лабораторию на исследование, чтобы понять, есть ли в нем какие-то бактерии или вирусы, и в зависимости от этого обращаться к врачу за лечением. Если у вас возникнут какие-то неприятные симптомы до получения результатов анализа, например, появятся пятна аллергического типа на месте укуса, надо сразу обращаться к врачу", — сказал Жемчугов.При укусе клеща можно заразиться такими опасными инфекциями, как энцефалит и боррелиоз, напомнил он.По словам иммунолога, клещи могут быть переносчиками более десятка инфекций, все зависит от региона, где обитает членистоногое."Лихорадка Западного Нила встречается в южных регионах: Волгоградская область, Ставрополь, Калмыкия, Краснодар. Это тяжелое вирусное заболевание, передаваемое через клещей и комаров", — привел пример Жемчугов.Домашних питомцев тоже следует осматривать после прогулок и защищать от клещей, посоветовал врач.Найти клеща, который уже напился крови, несложно, он достаточно большой, добавил врач."Когда клещ напивается, он становится огромным, размером с большую горошину", — пояснил Жемчугов.
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https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html
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общество, россия, владислав жемчугов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, клещ
Общество, Россия, Владислав Жемчугов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье, Клещ
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Как действовать, если после прогулки вы обнаружили на себе клеща, объяснил в интервью
радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Практически во всех российских регионах наступил сезон активности клещей, сообщили в Роспотребнадзоре
. В этот период после каждой прогулки по городскому парку или сельской местности рекомендуется проверять, нет ли клещей на вашей коже или одежде, отметил Жемчугов. Врач назвал лучший способ избавиться от паразита, успевшего присосаться к телу.
«
"Если просто выдернуть его, он может оставить свой хоботок в коже, и на этом месте возникнет нагноение. Проще всего смазать клеща любым жиром, например, растительным маслом, а еще лучше керосином. Клещ дышит кожей, его поры закроются, и минут через пять он вынет свой хоботок сам. Это лучший вариант", — уверен Жемчугов.
Обнаруженного и извлеченного клеща необходимо сдать в лабораторию, чтобы выяснить, какие меры нужно принимать, продолжил врач.
Эксперты рассказали, как защититься от клещей в путешествии
"Членистоногое надо отдать в лабораторию на исследование, чтобы понять, есть ли в нем какие-то бактерии или вирусы, и в зависимости от этого обращаться к врачу за лечением. Если у вас возникнут какие-то неприятные симптомы до получения результатов анализа, например, появятся пятна аллергического типа на месте укуса, надо сразу обращаться к врачу", — сказал Жемчугов.
При укусе клеща можно заразиться такими опасными инфекциями, как энцефалит и боррелиоз, напомнил он.
«
"Самое неприятное и тяжелое заболевание, которое переносят эти членистоногие, — клещевой энцефалит. Он есть в Центральной России, в Коми, на Урале
, в Зауралье, Сибири. Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, — тоже тяжелое инвалидизирующее заболевание, лечение которого возможно только в течение месяца с момента укуса", — уточнил Жемчугов.
По словам иммунолога, клещи могут быть переносчиками более десятка инфекций, все зависит от региона, где обитает членистоногое.
Иммунолог призвал защититься от клещей заранее
"Лихорадка Западного Нила встречается в южных регионах: Волгоградская область
, Ставрополь
, Калмыкия, Краснодар
. Это тяжелое вирусное заболевание, передаваемое через клещей и комаров", — привел пример Жемчугов.
Домашних питомцев тоже следует осматривать после прогулок и защищать от клещей, посоветовал врач.
«
"Некоторые клещи могут быть переносчиками паразитарных инфекций, губительных для животных: собака может погибнуть в течение нескольких суток", — предостерег Жемчугов.
Найти клеща, который уже напился крови, несложно, он достаточно большой, добавил врач.
"Когда клещ напивается, он становится огромным, размером с большую горошину", — пояснил Жемчугов.
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