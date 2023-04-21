https://ria.ru/20230421/klesch-1866773594.html

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща - РИА Новости, 21.04.2023

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща

Как действовать, если после прогулки вы обнаружили на себе клеща, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T02:15

2023-04-21T02:15

2023-04-21T02:15

общество

россия

владислав жемчугов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

клещ

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Как действовать, если после прогулки вы обнаружили на себе клеща, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.Практически во всех российских регионах наступил сезон активности клещей, сообщили в Роспотребнадзоре. В этот период после каждой прогулки по городскому парку или сельской местности рекомендуется проверять, нет ли клещей на вашей коже или одежде, отметил Жемчугов. Врач назвал лучший способ избавиться от паразита, успевшего присосаться к телу.Обнаруженного и извлеченного клеща необходимо сдать в лабораторию, чтобы выяснить, какие меры нужно принимать, продолжил врач."Членистоногое надо отдать в лабораторию на исследование, чтобы понять, есть ли в нем какие-то бактерии или вирусы, и в зависимости от этого обращаться к врачу за лечением. Если у вас возникнут какие-то неприятные симптомы до получения результатов анализа, например, появятся пятна аллергического типа на месте укуса, надо сразу обращаться к врачу", — сказал Жемчугов.При укусе клеща можно заразиться такими опасными инфекциями, как энцефалит и боррелиоз, напомнил он.По словам иммунолога, клещи могут быть переносчиками более десятка инфекций, все зависит от региона, где обитает членистоногое."Лихорадка Западного Нила встречается в южных регионах: Волгоградская область, Ставрополь, Калмыкия, Краснодар. Это тяжелое вирусное заболевание, передаваемое через клещей и комаров", — привел пример Жемчугов.Домашних питомцев тоже следует осматривать после прогулок и защищать от клещей, посоветовал врач.Найти клеща, который уже напился крови, несложно, он достаточно большой, добавил врач."Когда клещ напивается, он становится огромным, размером с большую горошину", — пояснил Жемчугов.

https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864291550.html

https://ria.ru/20230224/kleschi-1853912609.html

https://ria.ru/20220720/klesch-1803660812.html

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общество, россия, владислав жемчугов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, клещ