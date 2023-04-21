https://ria.ru/20230421/kiev-1866782535.html

Эксперт оценил слова Киева о разрыве договора с посольством России

Эксперт оценил слова Киева о разрыве договора с посольством России - РИА Новости, 21.04.2023

Эксперт оценил слова Киева о разрыве договора с посольством России

Заявление мэра Киева Виталия Кличко о решении киевского горсовета разорвать договор аренды земли с посольством России может быть жестом пропаганды, такой шаг... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T04:45

2023-04-21T04:45

2023-04-21T04:56

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виталий кличко

анатолий капустин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заявление мэра Киева Виталия Кличко о решении киевского горсовета разорвать договор аренды земли с посольством России может быть жестом пропаганды, такой шаг стал бы нарушением Венской конвенции, Москва имеет право ответить зеркально, заявил в четверг РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Ранее мэр Киева Кличко сообщил о решении городских властей разорвать договор аренды земли с посольством России. Он также сообщил, что обратился в кабинет министров Украины относительно возвращение имущества дипучреждения в собственность украинского государства. "Кличко - очень свободный в своих выражениях человек. Он мог просто не понять того, что ему юристы сказали и показал таким образом, что Украина все возвращает, грубо говоря, в собственность. Я предполагаю, что это пропагандистский жест, который имеет цель - показать, что они могут нарушить конвенцию и, например, вскрыть помещение и забрать то, что там находится", - сказал Капустин. Эксперт отметил, что между Россией и Украиной отсутствуют дипломатические связи, а представительства двух стран "пустуют". Капустин подчеркнул, что ответные меры России на решение украинских властей могут быть зеркальными - это расторжение договора аренды земли, на которой стоит украинское посольство. По его мнению, с точки зрения действующей Венской конвенции недопустимо разрывать договор об аренде земли, так как даже в случае вооруженных конфликтов на государствах лежит обязанность "сохранить их неприкосновенность до окончательного решения вопроса". "Неизвестно, учли ли они эти нюансы, когда заявляли о расторжении договора", — заключил эксперт. Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что горсовет Киева не может "разорвать" договор аренды земли с посольством России одномоментно, нужно уведомление российской стороны, Украина его не направляла. Источник добавил, что если правительство Украины решит денонсировать соглашение об аренде земли с посольством России и национализировать здание российской дипмиссии, оно автоматически лишит себя права собственности на недвижимость в РФ.

https://ria.ru/20230420/otvet-1866755116.html

https://ria.ru/20230420/chlenstvo-1866708825.html

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в мире, россия, киев, украина, виталий кличко, анатолий капустин