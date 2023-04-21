https://ria.ru/20230421/kiev-1866710926.html

Киев готовится к решающему удару. По своим гражданам

Киев готовится к решающему удару. По своим гражданам - РИА Новости, 21.04.2023

Киев готовится к решающему удару. По своим гражданам

Давление на каноническую Украинскую церковь перешло в новую фазу. Неспокойно у стен Киево-Печерской лавры, не лучше в западных областях. Власти, хотя и не... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T08:00

2023-04-21T08:00

2023-04-21T11:49

религия

киев

украина

владимир зеленский

петр порошенко

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Давление на каноническую Украинскую церковь перешло в новую фазу. Неспокойно у стен Киево-Печерской лавры, не лучше в западных областях. Власти, хотя и не отрекаются от планов подавить "оплот русского мира", вынуждены сменить тактику. О том, как развивается ситуация, — в материале РИА Новости.Инструмент лучше аргументаНесколько десятков человек теснятся у небольшого монастырского корпуса. Кто-то держит иконы и кресты. Яркими пятнами в толпе выделяются полицейские жилеты. Неожиданно раздается женский крик. Затем — дрожащий мужской: "Чего стоите? Мою жену бьют".Утром 19 апреля в лавру в очередной раз пришла комиссия Минкульта — описывать имущество. По словам одного из насельников, чиновники в сопровождении вооруженных полицейских болгаркой срезали замки с дверей 39-го корпуса (там располагаются экскурсионное бюро и крытая галерея), а затем опечатали его. Никаких объяснений при этом не дали.Полиция, как позже рассказал адвокат лавры протоиерей Никита Чекман, не вмешивалась в происходящее. И не пускала представителей монастыря.К полудню обстановка накалилась: у помещения собрались верующие УПЦ, прибавилось и правоохранителей. В какой-то момент протестующие взломали двери и проникли внутрь. В это же время на территории обители появились красные береты спецназа.Столкновения удалось избежать. Четырех человек задержали за хулиганство — именно так расценили взлом дверей корпуса. На том же основании возбудили уголовное дело. Украинская церковь, в свою очередь, подала заявление на противоправные действия комиссии Минкульта.На следующий день история повторилась. Правда, теперь верующих не пускали под предлогом "минирования". В лавру прибыли пожарные и взрывотехники. А сразу после их отъезда полиция и красные береты вновь блокировали проход к 39-му корпусу."Катакомбная жизнь"События происходят в период Светлой седмицы. Время особенное — православные отмечают Светлое Воскресение Христово и считают эту неделю самой радостной. Об этом же президент Владимир Зеленский говорил в своем поздравлении."Мы <…> победили междоусобицы и распри. Мы объединились!" — заверил он.По иронии эти слова прозвучали именно на фоне постоянной ругани и стычек у лаврских стен.Впрочем, жителям столицы даже не удалось должным образом отметить главный христианский праздник. Власти Киева, сославшись на военное положение, запретили совершать службы в пасхальную ночь и попросили религиозные организации ограничиться онлайн-трансляциями.Правда, в других регионах духовенство не сможет позволить себе даже такую роскошь. Служить попросту негде. Несколько недель назад в нескольких областях — в основном западных — у канонической УПЦ стали массово отнимать храмы.В Хмельницком толпа активистов штурмовала кафедральный Покровский собор. Радикалы вывели оттуда священников, а затем устроили "собрание". Большинством голосов постановили перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), созданную в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея.А вскоре местный областной совет объявил деятельность УПЦ в регионе незаконной. Аналогично поступили в Тернополе: горсовет попросту запретил местной епархии пользоваться землей, на которой стоят культовые сооружения.Мэр Львова Андрей Садовой с гордостью сообщал, что в городе удалось всего за два дня "завершить историю Московского патриархата". А главное — без каких-либо провокаций. Вместо этого храм УПЦ снесли бульдозером. Позже чиновник выложил в соцсети фото церковного календаря из разрушенного здания, подписав снимок: "Май" не наступит. Только теплый украинский травень"."Не исключено, что скоро многим из нас придется <…> перейти из храмов <…> в дома и квартиры для богослужебной жизни и совершения литургий — в своего рода катакомбную жизнь", — заявил по этому поводу митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.Удар за ударомСам архиерей сейчас под домашним арестом. По решению суда такая мера будет действовать 60 дней. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает его в "разжигании межконфессиональной розни" и "оправдании вооруженной агрессии России".Ранее те же преступления инкриминировали наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу. Он, как и его собрат, не может покидать дом и обязан носить браслет.Атака на высших иерархов — еще один способ давления на Украинскую церковь. По данным СБУ, с 2022-го против священнослужителей возбудили 61 уголовное дело. Около двух десятков клириков попали под персональные санкции. Примерно у такого же числа приостановили гражданство.Однако власти пошли еще дальше. На сайте офиса Зеленского зарегистрировали петицию с требованием лишить гражданства главу УПЦ митрополита Киевского Онуфрия."До недавнего времени его старались не трогать. Он — весьма влиятельная в стране фигура. К тому же с незапятнанной репутацией", — говорит религиовед Роман Лункин.К слову, петиция пока набрала лишь две тысячи (из необходимых 25) голосов.Еще один удар нанесли братья по вере. Члены Всеукраинского совета церквей после встречи со спикером Рады выпустили коммюнике, где единогласно выступили за "недопустимость деятельности в стране любых организаций, связанных с Россией". Позже в УПЦ, чьи представители тоже были на мероприятии, заявили, что обращение с ними никто не согласовывал.Напомним: аналогичная законодательная инициатива поступила в парламент и была зарегистрирована осенью прошлого года. В случае ее принятия Украинская церковь окажется вне закона. Важно, что УПЦ лишь "молитвенно и духовно" связана с Московским патриархатом. Последний не вмешивается в ее административные и хозяйственные дела. Откат назадВ целом религиозная ситуация пока стабильно напряженная. Духовенство изо всех сил старается "играть по правилам" и действовать в рамках юридических норм. Власти же настаивают на своем: УПЦ как "пророссийская структура" не имеет права на существование."Мы не ведем борьбу с религией, мы не ведем борьбу с верующими. Это вообще не является предметом ни одного зарегистрированного законопроекта", — уверяет председатель Комитета Верховной рады Украины по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.На самом деле, поясняет он, речь идет о том, что "страна-агрессор" не может руководить украинскими религиозными организациями. Пересмотр законодательства в этой области, заключает парламентарий, позволит государству и любому гражданину "абсолютно спокойно <…> общаться с западными партнерами".О разрыве с "российским центром" говорит и глава украинской Службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. По его мнению, в обществе накопилось недовольство Московским патриархатом."А значит, возникновение единой поместной <…> церкви на Украине, которая объединит всех православных, является неизбежным", — заключил чиновник.Религиовед Роман Лункин считает: на первый взгляд, определенные изменения все же есть. Во-первых, Хозяйственный суд Киева наконец принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры. Первое заседание планируют провести 26 апреля. Во-вторых, полицию и комиссию Минкульта допустили на территорию обители так же "с одобрения Фемиды"."То же можно сказать и о событиях вокруг 39-го монастырского корпуса. Кажется, что власти решили сдать назад. Но это лишь "юридическое прикрытие", чтобы происходящее не выглядело как откровенный рейдерский захват", — поясняет эксперт.В остальном, заключает он, политики не отступили от своих целей и открыто говорят об "уничтожении УПЦ". Вопрос лишь в том, когда светский Киев осознает, что невозможно вести диалог с самой большой религиозной организацией в стране "грубым языком террора".

https://ria.ru/20230408/kiev-1863848437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, владимир зеленский, петр порошенко, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), аналитика - религия и мировоззрение