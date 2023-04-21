https://ria.ru/20230421/kiberoruzhie-1866794419.html
СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать спутники "врага"
СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать спутники "врага" - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать спутники "врага"
Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы "захватить контроль" над "вражескими" спутниками и сделать их бесполезными для передачи данных и... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T08:51
2023-04-21T08:51
2023-04-21T08:52
в мире
китай
сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы "захватить контроль" над "вражескими" спутниками и сделать их бесполезными для передачи данных и наблюдения, пишет газета Financial Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона. "Согласно просочившемуся отчету американской разведки, Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время", - говорится в материале издания. Отмечается, что, по оценкам разведки США, стремление Китая развивать такие технологии является ключевой частью цели Пекина по контролю за информацией. Как утверждается в документах с пометкой ЦРУ, кибератаки со стороны Китая якобы могут быть нацелены на имитацию сигналов, которые "вражеские спутники" получают от своих операторов, позволяя либо полностью захватить их управление, либо привести к сбою в критические моменты боевых действий. Согласно содержанию документа, такая кибервозможность позволит Китаю "захватить контроль над спутником, что сделает его неэффективным для поддержки систем связи, вооружения, наблюдения и разведки". При это издание отмечает, что США никогда не раскрывали информацию о том, обладают ли они подобными возможностями. Совет национальной безопасности США, ЦРУ и Пентагон отказались комментировать эту информацию. Правительство Китая пока не ответило на запрос издания о комментарии. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося
https://ria.ru/20230413/fsb-1865008026.html
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в мире, китай, сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Китай, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СМИ: Китай создает кибероружие, способное контролировать спутники "врага"
Financial Times: Китай создает кибероружие, способное контролировать вражеские спутники
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы "захватить контроль" над "вражескими" спутниками и сделать их бесполезными для передачи данных и наблюдения, пишет газета Financial Times
со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.
"Согласно просочившемуся отчету американской разведки, Китай создает высокотехнологичное кибероружие, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками, делая их бесполезными для передачи данных или наблюдения в военное время", - говорится в материале издания.
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Отмечается, что, по оценкам разведки США, стремление Китая развивать такие технологии является ключевой частью цели Пекина по контролю за информацией.
Как утверждается в документах с пометкой ЦРУ, кибератаки со стороны Китая якобы могут быть нацелены на имитацию сигналов, которые "вражеские спутники" получают от своих операторов, позволяя либо полностью захватить их управление, либо привести к сбою в критические моменты боевых действий.
Согласно содержанию документа, такая кибервозможность позволит Китаю "захватить контроль над спутником, что сделает его неэффективным для поддержки систем связи, вооружения, наблюдения и разведки". При это издание отмечает, что США никогда не раскрывали информацию о том, обладают ли они подобными возможностями.
Совет национальной безопасности США, ЦРУ и Пентагон отказались комментировать эту информацию. Правительство Китая пока не ответило на запрос издания о комментарии.
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Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России
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