Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор акционерного общества "ЕвроСибЭнерго" Михаил Хардиков
Генеральный директор акционерного общества "ЕвроСибЭнерго" Михаил Хардиков . Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, сообщает компания.
В новом качестве Хардиков будет отвечать за обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти в субъектах СФО по вопросам реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов социально-экономического развития регионов, а также за формирование предложений по ликвидации барьеров для инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития СФО.
План работы по этим направлениям был представлен на заседании Координационного совета.
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"Мы исходим из того, что если 2023 год – это год перехода и адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, то 2024 год должен стать годом развития как в части импортозамещения, так и в части обеспечения технологического суверенитета. Эта двуединая задача должна быть в нашей повестке отражена. Главным инструментом решения задач в этот сложный период является поддержка предпринимательской инициативы, конкуренции, частных инвестиций", — приводятся в сообщении слова президента РСПП Александра Шохина на заседании.
Среди важнейших направлений работы Координационного совета отделений РСПП в СФО он назвал проработку вопросов социального партнерства в регионах, усиление взаимодействия субъектов в рамках проекта "Чистый воздух" и другие вопросы.
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"Как руководитель компании, чья операционная деятельность сосредоточена в сибирских регионах, я давно поставил задачу развития Восточной Сибири одним из основных направлений приложения сил. Теперь обеспечить развитие региона через эффективное взаимодействие бизнеса и власти — моя прямая обязанность в новом качестве. Для благополучия региона важно не только улучшать инвестиционный климат, но и остановить отток населения из Сибири — повышать качество жизни в городах, создавать новые карьерные маршруты, принимать участие в социальных программах региона, взаимодействовать с вузами, готовя профессиональные кадры", — подчеркнул, в свою очередь, Хардиков.
Как отметили в пресс-службе Эн+, в центре внимания социальной повестки компании – комплексное развитие территорий совместно с региональными органами власти, а также повышение уровня и качества жизни сотрудников и их семей. Большое внимание уделяется и вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды. Компания является инициатором создания ассоциации "Байкал без пластика" и реализует комплексную программу по защите озера Байкал.