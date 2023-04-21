https://ria.ru/20230421/khardikov-1866947390.html

Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО

Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО - РИА Новости, 21.04.2023

Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО

Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T16:35

2023-04-21T16:35

2023-04-21T16:35

эн+ (en+ group)

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

восточная сибирь

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, сообщает компания.В новом качестве Хардиков будет отвечать за обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти в субъектах СФО по вопросам реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов социально-экономического развития регионов, а также за формирование предложений по ликвидации барьеров для инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития СФО.План работы по этим направлениям был представлен на заседании Координационного совета.Среди важнейших направлений работы Координационного совета отделений РСПП в СФО он назвал проработку вопросов социального партнерства в регионах, усиление взаимодействия субъектов в рамках проекта "Чистый воздух" и другие вопросы.Как отметили в пресс-службе Эн+, в центре внимания социальной повестки компании – комплексное развитие территорий совместно с региональными органами власти, а также повышение уровня и качества жизни сотрудников и их семей. Большое внимание уделяется и вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды. Компания является инициатором создания ассоциации "Байкал без пластика" и реализует комплексную программу по защите озера Байкал.

https://ria.ru/20230316/premiya-1858345574.html

восточная сибирь

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

эн+ (en+ group), российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, восточная сибирь