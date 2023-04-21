Рейтинг@Mail.ru
Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/khardikov-1866947390.html
Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО
Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО - РИА Новости, 21.04.2023
Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО
Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T16:35
2023-04-21T16:35
эн+ (en+ group)
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
восточная сибирь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866945143_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_e03e92783ffe645fd980565394831b5d.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, сообщает компания.В новом качестве Хардиков будет отвечать за обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти в субъектах СФО по вопросам реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов социально-экономического развития регионов, а также за формирование предложений по ликвидации барьеров для инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития СФО.План работы по этим направлениям был представлен на заседании Координационного совета.Среди важнейших направлений работы Координационного совета отделений РСПП в СФО он назвал проработку вопросов социального партнерства в регионах, усиление взаимодействия субъектов в рамках проекта "Чистый воздух" и другие вопросы.Как отметили в пресс-службе Эн+, в центре внимания социальной повестки компании – комплексное развитие территорий совместно с региональными органами власти, а также повышение уровня и качества жизни сотрудников и их семей. Большое внимание уделяется и вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды. Компания является инициатором создания ассоциации "Байкал без пластика" и реализует комплексную программу по защите озера Байкал.
https://ria.ru/20230316/premiya-1858345574.html
восточная сибирь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866945143_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a28903591028598e8c4fa640f570e41c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эн+ (en+ group), российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, восточная сибирь
Эн+ (En+ Group), Российский союз промышленников и предпринимателей, Александр Шохин, Восточная Сибирь

Михаил Хардиков избран главой Координационного совета отделений РСПП в СФО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор акционерного общества "ЕвроСибЭнерго" Михаил Хардиков
Генеральный директор акционерного общества ЕвроСибЭнерго Михаил Хардиков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор акционерного общества "ЕвроСибЭнерго" Михаил Хардиков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Руководитель энергетического бизнеса Группы Эн+ Михаил Хардиков избран на должность председателя Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, сообщает компания.
В новом качестве Хардиков будет отвечать за обеспечение взаимодействия с органами исполнительной власти в субъектах СФО по вопросам реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов социально-экономического развития регионов, а также за формирование предложений по ликвидации барьеров для инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития СФО.
План работы по этим направлениям был представлен на заседании Координационного совета.
«
"Мы исходим из того, что если 2023 год – это год перехода и адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, то 2024 год должен стать годом развития как в части импортозамещения, так и в части обеспечения технологического суверенитета. Эта двуединая задача должна быть в нашей повестке отражена. Главным инструментом решения задач в этот сложный период является поддержка предпринимательской инициативы, конкуренции, частных инвестиций", — приводятся в сообщении слова президента РСПП Александра Шохина на заседании.
Среди важнейших направлений работы Координационного совета отделений РСПП в СФО он назвал проработку вопросов социального партнерства в регионах, усиление взаимодействия субъектов в рамках проекта "Чистый воздух" и другие вопросы.
«
"Как руководитель компании, чья операционная деятельность сосредоточена в сибирских регионах, я давно поставил задачу развития Восточной Сибири одним из основных направлений приложения сил. Теперь обеспечить развитие региона через эффективное взаимодействие бизнеса и власти — моя прямая обязанность в новом качестве. Для благополучия региона важно не только улучшать инвестиционный климат, но и остановить отток населения из Сибири — повышать качество жизни в городах, создавать новые карьерные маршруты, принимать участие в социальных программах региона, взаимодействовать с вузами, готовя профессиональные кадры", — подчеркнул, в свою очередь, Хардиков.
Как отметили в пресс-службе Эн+, в центре внимания социальной повестки компании – комплексное развитие территорий совместно с региональными органами власти, а также повышение уровня и качества жизни сотрудников и их семей. Большое внимание уделяется и вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды. Компания является инициатором создания ассоциации "Байкал без пластика" и реализует комплексную программу по защите озера Байкал.
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
РСПП учредит премию для социально ответственного бизнеса
16 марта, 15:50
 
Эн+ (En+ Group)Российский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинВосточная Сибирь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала