https://ria.ru/20230421/kazn-1866844062.html

В Сингапуре казнят торговца марихуаной

В Сингапуре казнят торговца марихуаной - РИА Новости, 21.04.2023

В Сингапуре казнят торговца марихуаной

Власти Сингапура на следующей неделе планируют казнить через повешение мужчину за сговор с целью продажи килограмма марихуаны, что станет первой казнью в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:32

2023-04-21T11:32

2023-04-21T11:32

в мире

сингапур (город)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти Сингапура на следующей неделе планируют казнить через повешение мужчину за сговор с целью продажи килограмма марихуаны, что станет первой казнью в городе-государстве за шесть месяцев, сообщает портал CNA. Сингапурец Тангараджу Суппиа будет отправлен на виселицу в среду, 26 апреля, следует из полученного его семьей тюремного уведомления. "Если казнь будет приведена в исполнение, это станет нарушением международного права и упорным игнорированием непрекращающихся протестов по поводу применения Сингапуром смертной казни", - заявила правозащитница Кирстен Хан. В 2017 году Суппиа был осужден за "участие в сговоре с целью торговли" 1017,9 грамма каннабиса, что вдвое превышает минимальный объем, который заслуживает смертного приговора в Сингапуре. В 2018 году его приговорили к смертной казни, и апелляционный суд страны оставил решение в силе. Сингапур возобновил казнь через повешение в марте 2022 года после более чем двухлетнего перерыва. В прошлом году было казнено 11 человек — все за преступления, связанные с наркотиками.

https://realty.ria.ru/20221201/prozhivanie-1835540602.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сингапур (город)