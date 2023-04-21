https://ria.ru/20230421/kazn-1866844062.html
В Сингапуре казнят торговца марихуаной
В Сингапуре казнят торговца марихуаной - РИА Новости, 21.04.2023
В Сингапуре казнят торговца марихуаной
Власти Сингапура на следующей неделе планируют казнить через повешение мужчину за сговор с целью продажи килограмма марихуаны, что станет первой казнью в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:32
2023-04-21T11:32
2023-04-21T11:32
в мире
сингапур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739435345_117:0:1164:589_1920x0_80_0_0_bc279db9e8d9748fce60c011de256086.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти Сингапура на следующей неделе планируют казнить через повешение мужчину за сговор с целью продажи килограмма марихуаны, что станет первой казнью в городе-государстве за шесть месяцев, сообщает портал CNA. Сингапурец Тангараджу Суппиа будет отправлен на виселицу в среду, 26 апреля, следует из полученного его семьей тюремного уведомления. "Если казнь будет приведена в исполнение, это станет нарушением международного права и упорным игнорированием непрекращающихся протестов по поводу применения Сингапуром смертной казни", - заявила правозащитница Кирстен Хан. В 2017 году Суппиа был осужден за "участие в сговоре с целью торговли" 1017,9 грамма каннабиса, что вдвое превышает минимальный объем, который заслуживает смертного приговора в Сингапуре. В 2018 году его приговорили к смертной казни, и апелляционный суд страны оставил решение в силе. Сингапур возобновил казнь через повешение в марте 2022 года после более чем двухлетнего перерыва. В прошлом году было казнено 11 человек — все за преступления, связанные с наркотиками.
https://realty.ria.ru/20221201/prozhivanie-1835540602.html
сингапур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739435345_248:0:1033:589_1920x0_80_0_0_cc4ea404b1b00c2a537f0b986bdd96e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сингапур (город)
В Сингапуре казнят торговца марихуаной
В Сингапуре торговца марихуаной казнят через повешение
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Власти Сингапура на следующей неделе планируют казнить через повешение мужчину за сговор с целью продажи килограмма марихуаны, что станет первой казнью в городе-государстве за шесть месяцев, сообщает портал CNA
.
Сингапурец Тангараджу Суппиа будет отправлен на виселицу в среду, 26 апреля, следует из полученного его семьей тюремного уведомления.
"Если казнь будет приведена в исполнение, это станет нарушением международного права и упорным игнорированием непрекращающихся протестов по поводу применения Сингапуром смертной казни", - заявила правозащитница Кирстен Хан.
В 2017 году Суппиа был осужден за "участие в сговоре с целью торговли" 1017,9 грамма каннабиса, что вдвое превышает минимальный объем, который заслуживает смертного приговора в Сингапуре. В 2018 году его приговорили к смертной казни, и апелляционный суд страны оставил решение в силе.
Сингапур возобновил казнь через повешение в марте 2022 года после более чем двухлетнего перерыва. В прошлом году было казнено 11 человек — все за преступления, связанные с наркотиками.
Сингапур и Нью-Йорк возглавили рейтинг самых дорогих для жизни городов мира