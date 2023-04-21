https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией
Франция отказалась передать Украине цифровую карту Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам совершать разведывательные полеты над ее территорией, пишет РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:34
2023-04-21T18:34
2023-04-21T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
франция
украина
россия
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153082/67/1530826795_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_52e2d74386946332261260bbe0aa9b73.jpg
ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Франция отказалась передать Украине цифровую карту Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам совершать разведывательные полеты над ее территорией, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники. "Украинские власти попросили предоставить цифровую картографию территории Белоруссии — инструмент, позволяющий боевым самолетам или дронам отправляться в миссии на низких высотах. Но Франция отказалась", — говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о данных о высоте местности (DTED), которые представляют собой цифровую модель рельефа с указанием препятствий типа ЛЭП, ветряных электростанций и военных объектов. Как пояснил источник издания, эти данные постоянно обновляются с помощью спутников и "могли бы помочь Украине расположить дроны для ударов по объектам на территории Белоруссии так же, как они уже не раз это делали на российской территории, например, в Белгороде".В статье уточняется, что Киев уже обращался с подобной просьбой к другим странам, но получил отказ. Париж, в свою очередь, выразил готовность оказывать всю необходимую помощь, только если она направлена на защиту украинской территории.
https://ria.ru/20230412/boepripasy-1864785966.html
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
франция
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153082/67/1530826795_139:0:2326:1640_1920x0_80_0_0_b8d3d62240322eb61b8b8b0e2f248699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, франция, украина, россия, владимир путин, эммануэль макрон, нато, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Франция, Украина, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, Белоруссия
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией
Monde: Париж отказался передать Киеву карты для разведывательных полетов над Белоруссией