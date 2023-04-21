Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 21.04.2023 (обновлено: 19:18 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией
Франция отказалась передать Украине цифровую карту Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам совершать разведывательные полеты над ее территорией, пишет РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T18:34
2023-04-21T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
франция
украина
россия
владимир путин
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153082/67/1530826795_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_52e2d74386946332261260bbe0aa9b73.jpg
ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Франция отказалась передать Украине цифровую карту Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам совершать разведывательные полеты над ее территорией, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники. "Украинские власти попросили предоставить цифровую картографию территории Белоруссии — инструмент, позволяющий боевым самолетам или дронам отправляться в миссии на низких высотах. Но Франция отказалась", — говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о данных о высоте местности (DTED), которые представляют собой цифровую модель рельефа с указанием препятствий типа ЛЭП, ветряных электростанций и военных объектов. Как пояснил источник издания, эти данные постоянно обновляются с помощью спутников и "могли бы помочь Украине расположить дроны для ударов по объектам на территории Белоруссии так же, как они уже не раз это делали на российской территории, например, в Белгороде".В статье уточняется, что Киев уже обращался с подобной просьбой к другим странам, но получил отказ. Париж, в свою очередь, выразил готовность оказывать всю необходимую помощь, только если она направлена на защиту украинской территории.
https://ria.ru/20230412/boepripasy-1864785966.html
https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html
франция
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153082/67/1530826795_139:0:2326:1640_1920x0_80_0_0_b8d3d62240322eb61b8b8b0e2f248699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, франция, украина, россия, владимир путин, эммануэль макрон, нато, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Франция, Украина, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, Белоруссия
СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией

Monde: Париж отказался передать Киеву карты для разведывательных полетов над Белоруссией

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Франция отказалась передать Украине цифровую карту Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам совершать разведывательные полеты над ее территорией, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.
"Украинские власти попросили предоставить цифровую картографию территории Белоруссии — инструмент, позволяющий боевым самолетам или дронам отправляться в миссии на низких высотах. Но Франция отказалась", — говорится в публикации.
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
СМИ: Франция заблокировала в ЕС закупку боеприпасов для Украины
12 апреля, 14:37
Отмечается, что речь идет о данных о высоте местности (DTED), которые представляют собой цифровую модель рельефа с указанием препятствий типа ЛЭП, ветряных электростанций и военных объектов.
Как пояснил источник издания, эти данные постоянно обновляются с помощью спутников и "могли бы помочь Украине расположить дроны для ударов по объектам на территории Белоруссии так же, как они уже не раз это делали на российской территории, например, в Белгороде".
В статье уточняется, что Киев уже обращался с подобной просьбой к другим странам, но получил отказ. Париж, в свою очередь, выразил готовность оказывать всю необходимую помощь, только если она направлена на защиту украинской территории.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
НАТО не знает, как заткнуть киевский фонтан
17 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииФранцияУкраинаРоссияВладимир ПутинЭммануэль МакронНАТОБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала