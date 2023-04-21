https://ria.ru/20230421/karta-1866981350.html

СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией

СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией - РИА Новости, 21.04.2023

СМИ: Франция отказалась передать Украине карты для полетов над Белоруссией

Франция отказалась передать Украине цифровую карту Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам совершать разведывательные полеты над ее территорией, пишет РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T18:34

2023-04-21T18:34

2023-04-21T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

франция

украина

россия

владимир путин

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153082/67/1530826795_0:127:2464:1513_1920x0_80_0_0_52e2d74386946332261260bbe0aa9b73.jpg

ПАРИЖ, 21 апр — РИА Новости. Франция отказалась передать Украине цифровую карту Белоруссии, которая бы позволила боевым самолетам совершать разведывательные полеты над ее территорией, пишет газета Le Monde со ссылкой на источники. "Украинские власти попросили предоставить цифровую картографию территории Белоруссии — инструмент, позволяющий боевым самолетам или дронам отправляться в миссии на низких высотах. Но Франция отказалась", — говорится в публикации.Отмечается, что речь идет о данных о высоте местности (DTED), которые представляют собой цифровую модель рельефа с указанием препятствий типа ЛЭП, ветряных электростанций и военных объектов. Как пояснил источник издания, эти данные постоянно обновляются с помощью спутников и "могли бы помочь Украине расположить дроны для ударов по объектам на территории Белоруссии так же, как они уже не раз это делали на российской территории, например, в Белгороде".В статье уточняется, что Киев уже обращался с подобной просьбой к другим странам, но получил отказ. Париж, в свою очередь, выразил готовность оказывать всю необходимую помощь, только если она направлена на защиту украинской территории.

https://ria.ru/20230412/boepripasy-1864785966.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

франция

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, франция, украина, россия, владимир путин, эммануэль макрон, нато, белоруссия