https://ria.ru/20230421/kanal-1866972704.html

СБУ заявила о ликвидации еще трех каналов побега военнообязанных за границу

СБУ заявила о ликвидации еще трех каналов побега военнообязанных за границу - РИА Новости, 21.04.2023

СБУ заявила о ликвидации еще трех каналов побега военнообязанных за границу

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в Telegram-канале о ликвидации еще трех каналов бегства граждан страны за границу, новые схемы выезда действовали в... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:56

2023-04-21T17:56

2023-04-21T17:56

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в Telegram-канале о ликвидации еще трех каналов бегства граждан страны за границу, новые схемы выезда действовали в Винницкой, Львовской и Одесской областях. "СБУ ликвидировала новые схемы побега "уклонистов" за границу: дельцы предлагали "водолазные" услуги и фейковые медсправки", - говорится в сообщении. В Винницкой области была организована водная переправа в Молдавию через реку Днестр, желающим выдавали гидрокостюмы. В Одесской и Львовской областях уклонистам помогали путем оформления фиктивных документов, дающих право выезда из страны. Сообщается о задержании пятерых человек, причастных к организации каналов побега. "Они предлагали военнообязанным избежать призыва (на военную службу - ред.) на основании фальшивых документов и путем пересечения границы мимо контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуги" варьировалась от 1 тыс. до 3,5 тыс. долларов, сумма зависела от дальности региона или спешности выезда", - отмечается в сообщении. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее парламент страны продлил срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230331/svyaschennosluzhitel-1862200836.html

https://ria.ru/20230201/uklonist-1849070118.html

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в мире, украина, одесская область, винницкая область, служба безопасности украины