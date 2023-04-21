https://ria.ru/20230421/kaltan-1866786613.html

Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном

Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном - РИА Новости, 21.04.2023

Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном

Южнокорейская армия оказывает помощь в ситуации с пожаром на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана, были отправлены военные корабли и патрульный... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T06:52

2023-04-21T06:52

2023-04-21T06:53

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

в мире

южная корея

пусан

ульсан

дальневосточная транспортная прокуратура

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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Южнокорейская армия оказывает помощь в ситуации с пожаром на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана, были отправлены военные корабли и патрульный самолет, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". Идут спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа из 25. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана", уже доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей. "Сегодня 21 апреля ВМС Южной Кореи были отправлены патрульный самолет, патрульный катер и спасательный корабль, они оказывают поддержку поисково-спасательной деятельности", - заявили военные. Сообщается, что около 1.20 (19.20 четверга мск) армия получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направило на место происшествия находившийся поблизости эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Они оказали содействие в поисково-спасательных работах. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты. Отмечается, что армия Южной Кореи из гуманитарных соображений "активно" помогает иностранным судам, что попадают в экстренную ситуацию в районе ее ответственности. Как сообщила газета "Кунмин Ильбо", для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки. Пожар на судне почти потушен. Ожидается, что из-за ухудшения погодных условий пострадавший "Калтан" отбуксируют в порт Ульсана примерно к 13.00 (07.00 мск). Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.

https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html

https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html

южная корея

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пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, в мире, южная корея, пусан, ульсан, дальневосточная транспортная прокуратура