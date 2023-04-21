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Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном - РИА Новости, 21.04.2023
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06:52 21.04.2023 (обновлено: 06:53 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kaltan-1866786613.html
Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном
Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном - РИА Новости, 21.04.2023
Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном
Южнокорейская армия оказывает помощь в ситуации с пожаром на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана, были отправлены военные корабли и патрульный... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T06:52
2023-04-21T06:53
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
в мире
южная корея
пусан
ульсан
дальневосточная транспортная прокуратура
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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Южнокорейская армия оказывает помощь в ситуации с пожаром на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана, были отправлены военные корабли и патрульный самолет, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". Идут спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа из 25. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана", уже доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей. "Сегодня 21 апреля ВМС Южной Кореи были отправлены патрульный самолет, патрульный катер и спасательный корабль, они оказывают поддержку поисково-спасательной деятельности", - заявили военные. Сообщается, что около 1.20 (19.20 четверга мск) армия получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направило на место происшествия находившийся поблизости эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Они оказали содействие в поисково-спасательных работах. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты. Отмечается, что армия Южной Кореи из гуманитарных соображений "активно" помогает иностранным судам, что попадают в экстренную ситуацию в районе ее ответственности. Как сообщила газета "Кунмин Ильбо", для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки. Пожар на судне почти потушен. Ожидается, что из-за ухудшения погодных условий пострадавший "Калтан" отбуксируют в порт Ульсана примерно к 13.00 (07.00 мск). Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.
https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html
https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html
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пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, в мире, южная корея, пусан, ульсан, дальневосточная транспортная прокуратура
Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи, В мире, Южная Корея, Пусан, Ульсан, Дальневосточная транспортная прокуратура
Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с российским судном

Армия Южной Кореи оказывает помощь в ситуации с загоревшимся российским судном "Калтан"

© Flickr / Joel BurslemЮжнокорейский порт Ульсан
Южнокорейский порт Ульсан - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Flickr / Joel Burslem
Южнокорейский порт Ульсан. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Южнокорейская армия оказывает помощь в ситуации с пожаром на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана, были отправлены военные корабли и патрульный самолет, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". Идут спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа из 25. Двое из спасенных получили незначительные ожоги, остальные не пострадали. Девятнадцать членов экипажа "Калтана", уже доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых пропавших в ходе ЧП товарищей.
Тушение пожара на пассажирском судне Lady Mary Joy у берегов провинции Басилан, Филиппины - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
При пожаре на пассажирском судне на Филиппинах погибли 12 человек
30 марта, 05:53
"Сегодня 21 апреля ВМС Южной Кореи были отправлены патрульный самолет, патрульный катер и спасательный корабль, они оказывают поддержку поисково-спасательной деятельности", - заявили военные.
Сообщается, что около 1.20 (19.20 четверга мск) армия получила от береговой охраны сообщение о горящем рыболовецком судне России и направило на место происшествия находившийся поблизости эсминец типа "Король Сечжон Великий", а также скоростной катер, который дежурил в Пусане. Они оказали содействие в поисково-спасательных работах. Также был отправлен военный самолет, который выпустил в воздух 42 осветительных ракеты.
Отмечается, что армия Южной Кореи из гуманитарных соображений "активно" помогает иностранным судам, что попадают в экстренную ситуацию в районе ее ответственности.
Как сообщила газета "Кунмин Ильбо", для помощи российскому судну были также мобилизованы береговая охрана и пожарные, всего 12 катеров и один вертолет, а также находившиеся вблизи места инцидента другие рыбацкие лодки.
Пожар на судне почти потушен. Ожидается, что из-за ухудшения погодных условий пострадавший "Калтан" отбуксируют в порт Ульсана примерно к 13.00 (07.00 мск).
Изначально судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но не вышло, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты: 21 человек, в том числе капитан, спустились. Старший помощник и еще три члена экипажа остались на борту, предположительно, для борьбы с пожаром.
Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Спасатели эвакуировали рыбака с инсультом с судна в Охотском море
28 марта, 08:27
 
Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной КореиВ миреЮжная КореяПусанУльсанДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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