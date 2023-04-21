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С горящего судна "Калтан" доставили на берег девятнадцать моряков - РИА Новости, 21.04.2023
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06:29 21.04.2023 (обновлено: 06:49 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/kaltan-1866785932.html
С горящего судна "Калтан" доставили на берег девятнадцать моряков
С горящего судна "Калтан" доставили на берег девятнадцать моряков - РИА Новости, 21.04.2023
С горящего судна "Калтан" доставили на берег девятнадцать моряков
Девятнадцать членов экипажа российского судна, загоревшегося у южнокорейского Ульсана, доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых моряков, пропавших РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T06:29
2023-04-21T06:49
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
происшествия
пусан
южная корея
ульсан
алексей кравченко (актер)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Девятнадцать членов экипажа российского судна, загоревшегося у южнокорейского Ульсана, доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых моряков, пропавших в результате ЧП, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Пожар произошел на владивостокском судне "Калтан", принадлежащем ООО "Дальрыбпром". По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военные ВМС республики оказывают поддержку в поисково-спасательной операции."На борту было 25 человек, четверых человек продолжают искать. Считается, что они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и еще три члена экипажа. Девятнадцать человек доставлены на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших", — отметил собеседник агентства. По его словам, из эвакуированных — двое с незначительными ожогами, остальные не получили травм. Кравченко уточнил, что информации о ликвидации пожара на судне пока не поступало. Он также добавил, что судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но потушить его не удалось, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты, на которые спустился 21 человек, включая его.
https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html
https://ria.ru/20230328/spasenie-1861117512.html
пусан
южная корея
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пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи, происшествия, пусан, южная корея, ульсан, алексей кравченко (актер), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), дальневосточная транспортная прокуратура
Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи, Происшествия, Пусан, Южная Корея, Ульсан, Алексей Кравченко (актер), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Дальневосточная транспортная прокуратура
С горящего судна "Калтан" доставили на берег девятнадцать моряков

Кравченко: с горящего у Ульсана судна "Калтан" доставили на берег девятнадцать моряков

© Flickr / Joel BurslemЮжнокорейский порт Ульсан
Южнокорейский порт Ульсан - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Flickr / Joel Burslem
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Девятнадцать членов экипажа российского судна, загоревшегося у южнокорейского Ульсана, доставлены на берег, еще двое помогают искать четверых моряков, пропавших в результате ЧП, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.
Пожар произошел на владивостокском судне "Калтан", принадлежащем ООО "Дальрыбпром". По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военные ВМС республики оказывают поддержку в поисково-спасательной операции.
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"На борту было 25 человек, четверых человек продолжают искать. Считается, что они могли остаться на судне для борьбы с пожаром. Это старший помощник и еще три члена экипажа. Девятнадцать человек доставлены на берег, два человека — капитан и старший механик — участвуют в поисках пропавших", — отметил собеседник агентства.
По его словам, из эвакуированных — двое с незначительными ожогами, остальные не получили травм.
Кравченко уточнил, что информации о ликвидации пожара на судне пока не поступало.
Он также добавил, что судно после ремонта в Пусане вышло в сторону Охотского моря. В Корейском проливе, в 37 милях восточнее порта Пусан, капитан подал сигнал об аварийной ситуации. Экипаж пытался бороться с огнем своими силами, но потушить его не удалось, тогда капитан дал команду сойти на спасательные плоты, на которые спустился 21 человек, включая его.
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Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной КореиПроисшествияПусанЮжная КореяУльсанАлексей Кравченко (актер)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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