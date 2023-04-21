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Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" оставались на его борту
Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" оставались на его борту - РИА Новости, 21.04.2023
Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" оставались на его борту
Четверо пропавших членов экипажа при пожаре на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана оставались на его борту, их еще ищут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:02
2023-04-21T04:02
2023-04-21T05:53
происшествия
ульсан
владивосток
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
дальневосточная транспортная прокуратура
пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
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ВЛАДИВОСТОК/СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Четверо пропавших членов экипажа при пожаре на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана оставались на его борту, их еще ищут, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства.У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". Идут спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа.В генконсульстве РФ в Пусане тем временем сообщили РИА Новости, что информация о судьбе четырех пропавших моряков "пока не поступала".
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происшествия, ульсан, владивосток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточная транспортная прокуратура, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи
Происшествия, Ульсан, Владивосток, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Дальневосточная транспортная прокуратура, Пожар на российском судне "Калтан" у берегов Южной Кореи
Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" оставались на его борту
Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" у Ульсана оставались на его борту, их еще ищут