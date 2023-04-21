https://ria.ru/20230421/kaltan-1866780788.html

Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" оставались на его борту

Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" оставались на его борту - РИА Новости, 21.04.2023

Четверо пропавших на горящем судне "Калтан" оставались на его борту

Четверо пропавших членов экипажа при пожаре на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана оставались на его борту, их еще ищут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T04:02

2023-04-21T04:02

2023-04-21T05:53

происшествия

ульсан

владивосток

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

дальневосточная транспортная прокуратура

пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132247/83/1322478361_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_efc76fc4d799824098f06c7e432ce5b6.jpg

ВЛАДИВОСТОК/СЕУЛ, 21 апр – РИА Новости. Четверо пропавших членов экипажа при пожаре на российском судне "Калтан" у южнокорейского Ульсана оставались на его борту, их еще ищут, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства.У южнокорейского Ульсана горит российское судно "Калтан" из Владивостока, судовладелец – ООО "Дальрыбпром". Идут спасательная операция и ликвидация пожара. По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, эвакуирован 21 член экипажа.В генконсульстве РФ в Пусане тем временем сообщили РИА Новости, что информация о судьбе четырех пропавших моряков "пока не поступала".

https://ria.ru/20230330/filippiny-1861733495.html

ульсан

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульсан, владивосток, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточная транспортная прокуратура, пожар на российском судне "калтан" у берегов южной кореи