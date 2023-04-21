https://ria.ru/20230421/kalmykiya-1866972167.html
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка - РИА Новости, 21.04.2023
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка
Калмыкия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:54
2023-04-21T17:54
2023-04-21T17:54
экономика
элиста
россия
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152945/74/1529457494_0:457:2018:1592_1920x0_80_0_0_c4d40e9149811e46f1627ff84d80fe47.jpg
ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Калмыкия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко находится в Калмыкии с рабочим визитом. По информации пресс-службы вице-премьера, в пятницу он встретился с главой республики Бату Хасиковым, стороны обсудили социально-экономическое развитие региона и вопросы туризма. Отмечается, что в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии в 2022 году была оказана господдержка малым и средним предпринимателям в реализации около 100 инвестпроектов, было привлечено полтора миллиарда рублей частных инвестиций. "В 2023 году Калмыкия получит субсидию в размере 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка, что значительно скажется на экономическом росте региона", – цитирует ведомство слова Чернышенко в сообщении. Отмечается, что Чернышенко во время визита в Калмыкию осмотрел канализационные сооружения в Элисте, где с 2022 года идет реконструкция. По данным пресс-службы, во время посещения было предложено доложить премьеру о необходимости дополнительного финансирования для продолжения строительства объекта.
https://ria.ru/20230203/lama-1849523215.html
элиста
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152945/74/1529457494_0:268:2018:1782_1920x0_80_0_0_7f5f0bfa326097ea6168d52214b9c3e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, элиста, россия, дмитрий чернышенко
Экономика, Элиста, Россия, Дмитрий Чернышенко
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка
Чернышенко: Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка