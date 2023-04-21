https://ria.ru/20230421/kalmykiya-1866972167.html

Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка

Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка - РИА Новости, 21.04.2023

Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка

Калмыкия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:54

2023-04-21T17:54

2023-04-21T17:54

экономика

элиста

россия

дмитрий чернышенко

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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Калмыкия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко находится в Калмыкии с рабочим визитом. По информации пресс-службы вице-премьера, в пятницу он встретился с главой республики Бату Хасиковым, стороны обсудили социально-экономическое развитие региона и вопросы туризма. Отмечается, что в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии в 2022 году была оказана господдержка малым и средним предпринимателям в реализации около 100 инвестпроектов, было привлечено полтора миллиарда рублей частных инвестиций. "В 2023 году Калмыкия получит субсидию в размере 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка, что значительно скажется на экономическом росте региона", – цитирует ведомство слова Чернышенко в сообщении. Отмечается, что Чернышенко во время визита в Калмыкию осмотрел канализационные сооружения в Элисте, где с 2022 года идет реконструкция. По данным пресс-службы, во время посещения было предложено доложить премьеру о необходимости дополнительного финансирования для продолжения строительства объекта.

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экономика, элиста, россия, дмитрий чернышенко