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Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка - РИА Новости, 21.04.2023
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17:54 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/kalmykiya-1866972167.html
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка - РИА Новости, 21.04.2023
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка
Калмыкия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:54
2023-04-21T17:54
экономика
элиста
россия
дмитрий чернышенко
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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Калмыкия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Чернышенко находится в Калмыкии с рабочим визитом. По информации пресс-службы вице-премьера, в пятницу он встретился с главой республики Бату Хасиковым, стороны обсудили социально-экономическое развитие региона и вопросы туризма. Отмечается, что в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии в 2022 году была оказана господдержка малым и средним предпринимателям в реализации около 100 инвестпроектов, было привлечено полтора миллиарда рублей частных инвестиций. "В 2023 году Калмыкия получит субсидию в размере 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка, что значительно скажется на экономическом росте региона", – цитирует ведомство слова Чернышенко в сообщении. Отмечается, что Чернышенко во время визита в Калмыкию осмотрел канализационные сооружения в Элисте, где с 2022 года идет реконструкция. По данным пресс-службы, во время посещения было предложено доложить премьеру о необходимости дополнительного финансирования для продолжения строительства объекта.
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экономика, элиста, россия, дмитрий чернышенко
Экономика, Элиста, Россия, Дмитрий Чернышенко
Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка

Чернышенко: Калмыкия получит 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка

© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкГород Элиста
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / В. Козлов
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Город Элиста. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 21 апр – РИА Новости. Калмыкия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко находится в Калмыкии с рабочим визитом. По информации пресс-службы вице-премьера, в пятницу он встретился с главой республики Бату Хасиковым, стороны обсудили социально-экономическое развитие региона и вопросы туризма. Отмечается, что в рамках индивидуальной программы развития Калмыкии в 2022 году была оказана господдержка малым и средним предпринимателям в реализации около 100 инвестпроектов, было привлечено полтора миллиарда рублей частных инвестиций.
"В 2023 году Калмыкия получит субсидию в размере 500 миллионов рублей на создание агропромышленного парка, что значительно скажется на экономическом росте региона", – цитирует ведомство слова Чернышенко в сообщении.
Отмечается, что Чернышенко во время визита в Калмыкию осмотрел канализационные сооружения в Элисте, где с 2022 года идет реконструкция. По данным пресс-службы, во время посещения было предложено доложить премьеру о необходимости дополнительного финансирования для продолжения строительства объекта.
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