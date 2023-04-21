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На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей - РИА Новости, 21.04.2023
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07:27 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/izbirateli-1866788417.html
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей - РИА Новости, 21.04.2023
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей
Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в этом году... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:27
2023-04-21T07:27
политика
единая россия
ростовская область
сергей перминов
ивановская область
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в этом году пройдут выборы, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы в законодательные собрания и городские думы. "Активнее всего регистрируются жители Ростовской области. Уже 5,3% избирателей этого региона заявили о своём желании выбрать кандидатов от партии. Также - в Башкирии (4,6%) и в Ивановской области (3,3%). Среди новых регионов лидирует ДНР", - приводят в пресс-службе слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.
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политика, единая россия, ростовская область, сергей перминов, ивановская область
Политика, Единая Россия, Ростовская область, Сергей Перминов, Ивановская область
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей

На предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались 550 тысяч избирателей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в этом году пройдут выборы, сообщили в пресс-службе партии.
«
"Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России" за 4 дня", - сказано в сообщении в телеграм-канале партии.
Отмечается, что это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы в законодательные собрания и городские думы.
"Активнее всего регистрируются жители Ростовской области. Уже 5,3% избирателей этого региона заявили о своём желании выбрать кандидатов от партии. Также - в Башкирии (4,6%) и в Ивановской области (3,3%). Среди новых регионов лидирует ДНР", - приводят в пресс-службе слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
В ДНР более 56 тысяч человек вступили в "Единую Россию"
23 марта, 23:09
 
ПолитикаЕдиная РоссияРостовская областьСергей ПерминовИвановская область
 
 
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