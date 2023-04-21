https://ria.ru/20230421/izbirateli-1866788417.html
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей - РИА Новости, 21.04.2023
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей
Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в этом году... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T07:27
2023-04-21T07:27
2023-04-21T07:27
политика
единая россия
ростовская область
сергей перминов
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в этом году пройдут выборы, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы в законодательные собрания и городские думы. "Активнее всего регистрируются жители Ростовской области. Уже 5,3% избирателей этого региона заявили о своём желании выбрать кандидатов от партии. Также - в Башкирии (4,6%) и в Ивановской области (3,3%). Среди новых регионов лидирует ДНР", - приводят в пресс-службе слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.
https://ria.ru/20230323/partiya-1860230898.html
ростовская область
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43f858fc4875ba07b84514a04d067450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, ростовская область, сергей перминов, ивановская область
Политика, Единая Россия, Ростовская область, Сергей Перминов, Ивановская область
На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей
На предварительное голосование "Единой России" зарегистрировались 550 тысяч избирателей