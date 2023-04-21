https://ria.ru/20230421/izbirateli-1866788417.html

На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей

На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей - РИА Новости, 21.04.2023

На предварительное голосование ЕР зарегистрировались 550 тысяч избирателей

Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в этом году... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T07:27

2023-04-21T07:27

2023-04-21T07:27

политика

единая россия

ростовская область

сергей перминов

ивановская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 550 тысяч избирателей зарегистрировались на предварительное голосование "Единой России", это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в этом году пройдут выборы, сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что это 2,4% от общего числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы в законодательные собрания и городские думы. "Активнее всего регистрируются жители Ростовской области. Уже 5,3% избирателей этого региона заявили о своём желании выбрать кандидатов от партии. Также - в Башкирии (4,6%) и в Ивановской области (3,3%). Среди новых регионов лидирует ДНР", - приводят в пресс-службе слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.

https://ria.ru/20230323/partiya-1860230898.html

ростовская область

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, ростовская область, сергей перминов, ивановская область