https://ria.ru/20230421/italiya-1866817495.html

Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства

Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства - РИА Новости, 21.04.2023

Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства

Российская культура — неотъемлемая часть европейской, поэтому попытки ее отменить ошибочны, заявил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:07

2023-04-21T10:07

2023-04-21T15:14

италия

серджо маттарелла

валерий гергиев

валентина лисица

в мире

культура

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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Российская культура — неотъемлемая часть европейской, поэтому попытки ее отменить ошибочны, заявил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Sera. Вспомнив афоризм из комедии древнеримского автора Публия Теренция "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо", Маттарелла подчеркнул, что "отношением к культурам, созданным человеком, может быть только открытость, любознательность, ознакомление, сравнение". "От этого рождается прогресс. Не от отказа, не от отмены. Культурный контекст является продуктом непрерывной трансформации, противоречивой, диалектической, с нелинейным направлением", — заявил президент Италии.По его словам, культуру отмены уже заклеймили "самые бдительные интеллектуалы".Само же искусство отказывается от "удобной каталогизации" и стремится предложить себя как видение, каждое из которых "сосуществует с другими, сливается, развивается", продолжил президент. За последний год в Италии отменили выступления дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина, а молодых российских скрипачек не допустили до музыкального конкурса. Страны Запада усилили давление на Россию после начала специальной военной операции. Фиксируется беспрецедентный уровень русофобии. По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия — не что иное, как расизм, заявлял Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что они сами себя лишают части мировой культуры.

https://ria.ru/20230419/razov-1866180560.html

https://ria.ru/20230416/gaz-1865628102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

италия, серджо маттарелла, валерий гергиев, валентина лисица, в мире