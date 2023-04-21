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Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства - РИА Новости, 21.04.2023
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Культура
 
10:07 21.04.2023 (обновлено: 15:14 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/italiya-1866817495.html
Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства
Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства - РИА Новости, 21.04.2023
Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства
Российская культура — неотъемлемая часть европейской, поэтому попытки ее отменить ошибочны, заявил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:07
2023-04-21T15:14
италия
серджо маттарелла
валерий гергиев
валентина лисица
в мире
культура
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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Российская культура — неотъемлемая часть европейской, поэтому попытки ее отменить ошибочны, заявил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Sera. Вспомнив афоризм из комедии древнеримского автора Публия Теренция "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо", Маттарелла подчеркнул, что "отношением к культурам, созданным человеком, может быть только открытость, любознательность, ознакомление, сравнение". "От этого рождается прогресс. Не от отказа, не от отмены. Культурный контекст является продуктом непрерывной трансформации, противоречивой, диалектической, с нелинейным направлением", — заявил президент Италии.По его словам, культуру отмены уже заклеймили "самые бдительные интеллектуалы".Само же искусство отказывается от "удобной каталогизации" и стремится предложить себя как видение, каждое из которых "сосуществует с другими, сливается, развивается", продолжил президент. За последний год в Италии отменили выступления дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина, а молодых российских скрипачек не допустили до музыкального конкурса. Страны Запада усилили давление на Россию после начала специальной военной операции. Фиксируется беспрецедентный уровень русофобии. По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия — не что иное, как расизм, заявлял Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что они сами себя лишают части мировой культуры.
https://ria.ru/20230419/razov-1866180560.html
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италия, серджо маттарелла, валерий гергиев, валентина лисица, в мире
Италия, Серджо Маттарелла, Валерий Гергиев, Валентина Лисица, В мире, Культура
Президент Италии раскритиковал культуру отмены российского искусства

Президент Италии Маттарелла назвал культуру отмены российского искусства ошибкой

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
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РИМ, 21 апр — РИА Новости. Российская культура — неотъемлемая часть европейской, поэтому попытки ее отменить ошибочны, заявил президент Италии Серджо Маттарелла в интервью Corriere della Sera.
«
"Культура отмены в отношении русской литературы и искусства представляется ошибочным ходом, который хотел бы обратным порядком свалить вину на продукты многовековой европейской истории, неотъемлемой частью которой является эта культура", — сказал политик.
Вспомнив афоризм из комедии древнеримского автора Публия Теренция "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо", Маттарелла подчеркнул, что "отношением к культурам, созданным человеком, может быть только открытость, любознательность, ознакомление, сравнение".
"От этого рождается прогресс. Не от отказа, не от отмены. Культурный контекст является продуктом непрерывной трансформации, противоречивой, диалектической, с нелинейным направлением", — заявил президент Италии.
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По его словам, культуру отмены уже заклеймили "самые бдительные интеллектуалы".
Само же искусство отказывается от "удобной каталогизации" и стремится предложить себя как видение, каждое из которых "сосуществует с другими, сливается, развивается", продолжил президент.
«
"Культуру убивает стандартизация, конформизм, даже то, чему мы подчиняемся бессознательно или по своей вине из умственной лени, из оппортунизма", — заключил Маттарелла.
За последний год в Италии отменили выступления дирижера Валерия Гергиева, пианистки Валентины Лисицы и танцора Сергея Полунина, а молодых российских скрипачек не допустили до музыкального конкурса.
Страны Запада усилили давление на Россию после начала специальной военной операции. Фиксируется беспрецедентный уровень русофобии. По данным МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия — не что иное, как расизм, заявлял Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что они сами себя лишают части мировой культуры.
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