МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"*
МИД Ирана: заявление Роберта Кеннеди-младшего подтверждает, что США – крестный отец ИГ
© AP Photo / Iranian Foreign MinistryОфициальный представитель МИД Ирана Насер Канаани
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Заявление Роберта Кеннеди-младшего о том, что "США создали "Исламское государство*", подтверждает, что США – "крёстный отец" этой группировки, сообщил в пятницу на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Накануне Роберт Кеннеди-младший заявил в речи, что США "создали ИГ*".
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"В том, что США – создатели ИГ*, не было сомнений, однако для тех, кто намеренно закрыл глаза на правду, высказывание Роберта Ф. Кеннеди, племянника Джона Ф. Кеннеди и кандидата в президенты Америки на выборах в следующем году, о том, что "мы (США – ред.) создали ИГ*", еще раз подчеркивает истину о том, что американский режим - "крёстный отец" Исламского государства*", – говорится в сообщении.
19 апреля Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства. 69-летний сын младшего брата Джона Кеннеди претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.
* Запрещенная в России террористическая организация