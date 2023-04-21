https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html

МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"*

МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"* - РИА Новости, 21.04.2023

МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"*

Заявление Роберта Кеннеди-младшего о том, что "США создали "Исламское государство*", подтверждает, что США – "крёстный отец" этой группировки, сообщил в пятницу РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T12:02

2023-04-21T12:02

2023-04-21T12:36

в мире

сша

мид ирана

исламское государство

роберт кеннеди

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Заявление Роберта Кеннеди-младшего о том, что "США создали "Исламское государство*", подтверждает, что США – "крёстный отец" этой группировки, сообщил в пятницу на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Накануне Роберт Кеннеди-младший заявил в речи, что США "создали ИГ*". 19 апреля Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства. 69-летний сын младшего брата Джона Кеннеди претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220908/terrorizm-1815418236.html

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в мире, сша, мид ирана, исламское государство, роберт кеннеди