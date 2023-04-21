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МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"* - РИА Новости, 21.04.2023
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12:02 21.04.2023 (обновлено: 12:36 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html
МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"*
МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"* - РИА Новости, 21.04.2023
МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"*
Заявление Роберта Кеннеди-младшего о том, что "США создали "Исламское государство*", подтверждает, что США – "крёстный отец" этой группировки, сообщил в пятницу РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T12:02
2023-04-21T12:36
в мире
сша
мид ирана
исламское государство
роберт кеннеди
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Заявление Роберта Кеннеди-младшего о том, что "США создали "Исламское государство*", подтверждает, что США – "крёстный отец" этой группировки, сообщил в пятницу на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Накануне Роберт Кеннеди-младший заявил в речи, что США "создали ИГ*". 19 апреля Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства. 69-летний сын младшего брата Джона Кеннеди претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, мид ирана, исламское государство, роберт кеннеди
В мире, США, МИД Ирана, Исламское государство, Роберт Кеннеди
МИД Ирана назвал США "крестным отцом "Исламского государства"*

МИД Ирана: заявление Роберта Кеннеди-младшего подтверждает, что США – крестный отец ИГ

© AP Photo / Iranian Foreign MinistryОфициальный представитель МИД Ирана Насер Канаани
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AP Photo / Iranian Foreign Ministry
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Заявление Роберта Кеннеди-младшего о том, что "США создали "Исламское государство*", подтверждает, что США – "крёстный отец" этой группировки, сообщил в пятницу на своей странице в Twitter официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Накануне Роберт Кеннеди-младший заявил в речи, что США "создали ИГ*".
«

"В том, что США – создатели ИГ*, не было сомнений, однако для тех, кто намеренно закрыл глаза на правду, высказывание Роберта Ф. Кеннеди, племянника Джона Ф. Кеннеди и кандидата в президенты Америки на выборах в следующем году, о том, что "мы (США – ред.) создали ИГ*", еще раз подчеркивает истину о том, что американский режим - "крёстный отец" Исламского государства*", – говорится в сообщении.

19 апреля Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди, официально объявил об участии в выборах главы государства. 69-летний сын младшего брата Джона Кеннеди претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреСШАМИД ИранаИсламское государствоРоберт Кеннеди
 
 
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