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ВОЗ планирует разработать индекс одиночества, рассказал эксперт

ВОЗ планирует разработать индекс одиночества, рассказал эксперт - РИА Новости, 21.04.2023

ВОЗ планирует разработать индекс одиночества, рассказал эксперт

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в том числе, разработкой определения... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:28

2023-04-21T14:28

2023-04-21T14:28

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ЦЮРИХ, 21 апр – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в том числе, разработкой определения и индекса этого состояния, заявил директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг. В пятницу в Стокгольме проходит форум, на котором представители Евросоюза и эксперты обсуждают меры по борьбе с одиночеством и укрепление психического здоровья в ЕС. Как заявил Круг в ходе форума, одиночество и социальная изоляция долгое время считались несерьезными проблемами, однако сейчас очевидно, что с ними сталкиваются как пожилые, так и молодые люди, как в бедных, так и богатых странах. Представитель ВОЗ подчеркнул, что проблема одиночества есть в повестке таких государств, как Швеция, Британия, Япония и США, но большинство стран уделяет ей недостаточно внимания. "Поэтому ВОЗ намерена включить это (проблему одиночества) в повестку дня… Вероятно, мы создадим комиссию, которая будет работать над повышением значимости (этого состояния), разработкой отчетов и обсуждением того, что можно сделать. Одна из проблем… это сбор данных, поэтому мы будем работать над определениями, измерением и созданием некоего индекса, и мы попытаемся собрать больше подтверждений о том, что можно сделать для решения этой проблемы", - заявил Круг в ходе форума, который транслировался в соцсетях председательства Швеции в ЕС. Эксперт ВОЗ предположил, что упомянутая им комиссия может быть создана в ближайшие два-три месяца.

https://ria.ru/20230223/voz-1853912460.html

стокгольм (город)

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в мире, стокгольм (город), швеция, воз, евросоюз, япония