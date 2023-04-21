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ВОЗ планирует разработать индекс одиночества, рассказал эксперт
ВОЗ планирует разработать индекс одиночества, рассказал эксперт - РИА Новости, 21.04.2023
ВОЗ планирует разработать индекс одиночества, рассказал эксперт
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в том числе, разработкой определения... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:28
2023-04-21T14:28
2023-04-21T14:28
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ЦЮРИХ, 21 апр – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в том числе, разработкой определения и индекса этого состояния, заявил директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг. В пятницу в Стокгольме проходит форум, на котором представители Евросоюза и эксперты обсуждают меры по борьбе с одиночеством и укрепление психического здоровья в ЕС. Как заявил Круг в ходе форума, одиночество и социальная изоляция долгое время считались несерьезными проблемами, однако сейчас очевидно, что с ними сталкиваются как пожилые, так и молодые люди, как в бедных, так и богатых странах. Представитель ВОЗ подчеркнул, что проблема одиночества есть в повестке таких государств, как Швеция, Британия, Япония и США, но большинство стран уделяет ей недостаточно внимания. "Поэтому ВОЗ намерена включить это (проблему одиночества) в повестку дня… Вероятно, мы создадим комиссию, которая будет работать над повышением значимости (этого состояния), разработкой отчетов и обсуждением того, что можно сделать. Одна из проблем… это сбор данных, поэтому мы будем работать над определениями, измерением и созданием некоего индекса, и мы попытаемся собрать больше подтверждений о том, что можно сделать для решения этой проблемы", - заявил Круг в ходе форума, который транслировался в соцсетях председательства Швеции в ЕС. Эксперт ВОЗ предположил, что упомянутая им комиссия может быть создана в ближайшие два-три месяца.
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в мире, стокгольм (город), швеция, воз, евросоюз, япония
В мире, Стокгольм (город), Швеция, ВОЗ, Евросоюз, Япония
ВОЗ планирует разработать индекс одиночества, рассказал эксперт
Эксперт Круг: Всемирная организация здравоохранения хочет разработать индекс одиночества
ЦЮРИХ, 21 апр – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена создать комиссию для изучения проблемы одиночества, которая займется, в том числе, разработкой определения и индекса этого состояния, заявил директор департамента ВОЗ по социальным детерминантам здоровья Этьен Круг.
В пятницу в Стокгольме
проходит форум, на котором представители Евросоюза и эксперты обсуждают меры по борьбе с одиночеством и укрепление психического здоровья в ЕС
.
Как заявил Круг в ходе форума, одиночество и социальная изоляция долгое время считались несерьезными проблемами, однако сейчас очевидно, что с ними сталкиваются как пожилые, так и молодые люди, как в бедных, так и богатых странах. Представитель ВОЗ подчеркнул, что проблема одиночества есть в повестке таких государств, как Швеция
, Британия, Япония
и США
, но большинство стран уделяет ей недостаточно внимания.
"Поэтому ВОЗ намерена включить это (проблему одиночества) в повестку дня… Вероятно, мы создадим комиссию, которая будет работать над повышением значимости (этого состояния), разработкой отчетов и обсуждением того, что можно сделать. Одна из проблем… это сбор данных, поэтому мы будем работать над определениями, измерением и созданием некоего индекса, и мы попытаемся собрать больше подтверждений о том, что можно сделать для решения этой проблемы", - заявил Круг в ходе форума, который транслировался в соцсетях председательства Швеции в ЕС.
Эксперт ВОЗ предположил, что упомянутая им комиссия может быть создана в ближайшие два-три месяца.
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