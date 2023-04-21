https://ria.ru/20230421/himars-1866994983.html
ВСУ стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов, заявил полковник
ВСУ стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов, заявил полковник - РИА Новости, 21.04.2023
ВСУ стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов, заявил полковник
Украинские силовики стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов на донецком направлении, сообщил корреспондентам РИА Новости военный эксперт, полковник... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T19:35
2023-04-21T19:35
2023-04-21T19:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
bae systems
lockheed martin
виталий киселев
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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские силовики стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов на донецком направлении, сообщил корреспондентам РИА Новости военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев. "Нацисты отстреливают пакеты HIMARS с территории детских садиков. При этом они приезжают в дошкольные учреждения, были случаи, что они обстреливали (территорию ДНР - ред.) в тот момент, когда там находились дети", - заявил Киселев, сославшись на свои источники из числа местных жителей и военнослужащих украинской армии. Кроме того, эксперт отметил, что украинские военнослужащие пытаются спровоцировать ответный огонь, выставляя живым щитом детей. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230410/sbu-1864255896.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , виталий киселев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, BAE Systems, Lockheed Martin , Виталий Киселев
ВСУ стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов, заявил полковник
Полковник Киселев: украинские силовики стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов