https://ria.ru/20230421/himars-1866994983.html

ВСУ стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов, заявил полковник

ВСУ стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов, заявил полковник - РИА Новости, 21.04.2023

ВСУ стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов, заявил полковник

Украинские силовики стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов на донецком направлении, сообщил корреспондентам РИА Новости военный эксперт, полковник... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T19:35

2023-04-21T19:35

2023-04-21T19:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

bae systems

lockheed martin

виталий киселев

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ЛУГАНСК, 21 апр - РИА Новости. Украинские силовики стреляют из РСЗО HIMARS с территории детских садов на донецком направлении, сообщил корреспондентам РИА Новости военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев. "Нацисты отстреливают пакеты HIMARS с территории детских садиков. При этом они приезжают в дошкольные учреждения, были случаи, что они обстреливали (территорию ДНР - ред.) в тот момент, когда там находились дети", - заявил Киселев, сославшись на свои источники из числа местных жителей и военнослужащих украинской армии. Кроме того, эксперт отметил, что украинские военнослужащие пытаются спровоцировать ответный огонь, выставляя живым щитом детей. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230410/sbu-1864255896.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, bae systems, lockheed martin , виталий киселев