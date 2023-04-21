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СМИ: Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкий вариант РСЗО HIMARS - РИА Новости, 21.04.2023
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01:11 21.04.2023 (обновлено: 01:14 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/himars-1866774530.html
СМИ: Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкий вариант РСЗО HIMARS
СМИ: Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкий вариант РСЗО HIMARS - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкий вариант РСЗО HIMARS
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin разработают вместе немецкий вариант РСЗО HIMARS, передает РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T01:11
2023-04-21T01:14
в мире
сша
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сергей лавров
дмитрий песков
lockheed martin
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin разработают вместе немецкий вариант РСЗО HIMARS, передает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление компаний. Согласно их заявлению, компании подписали меморандум о взаимопонимании. Корпорации добавили, что в новое оружие войдут уже немецкие компоненты вооружения. "Сочетание проверенных возможностей и ноу-хау широкого спектра Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в области производства предоставит уникальные возможности для обеих сторон", - заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер. Паппергер добавил, что меморандум предоставит шанс получить ключевые технологические ноу-хау и значительные дополнительные преимущества для Германии. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230418/polsha-1866099308.html
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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, дмитрий песков, lockheed martin , нато, bae systems
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Lockheed Martin , НАТО, BAE Systems
СМИ: Rheinmetall и Lockheed Martin разработают немецкий вариант РСЗО HIMARS

Reuters: Rheinmetall и Lockheed Martin вместе разработают немецкий вариант РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin разработают вместе немецкий вариант РСЗО HIMARS, передает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление компаний.
Согласно их заявлению, компании подписали меморандум о взаимопонимании. Корпорации добавили, что в новое оружие войдут уже немецкие компоненты вооружения.
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"Сочетание проверенных возможностей и ноу-хау широкого спектра Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в области производства предоставит уникальные возможности для обеих сторон", - заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
Паппергер добавил, что меморандум предоставит шанс получить ключевые технологические ноу-хау и значительные дополнительные преимущества для Германии.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровДмитрий ПесковLockheed MartinНАТОBAE Systems
 
 
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