https://ria.ru/20230421/grozev-1867012336.html

Минюст включил Грозева* в реестр иноагентов

Минюст включил Грозева* в реестр иноагентов - РИА Новости, 21.04.2023

Минюст включил Грозева* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов автора Bellingcat** Христо Грозева*. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T21:07

2023-04-21T21:07

2023-04-21T21:34

иноагенты

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов автора Bellingcat** Христо Грозева*."21 апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Христо Грозев*, Н.Ф. Севец-Ермолина*, Э.В. Вихарева*, автономная некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника"**, а также журналистский проект "Адвокатская улица"**, - говорится в сообщении на сайте Минюста.В декабре стало известно, что МВД России объявило Грозева* в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вскоре Грозев* заявил, что решил пока не возвращаться в Европу из соображений личной безопасности.Иноагентом признана также активистка Наталья Севец-Ермолина*, открыто выступавшая в поддержку Украины и формировавшая негативное отношение к военной службе.Добавляется, что в реестр иноагентов включена и политик Эльвира Вихарева*. Как сообщает Минюст, Вихарева* распространяла материалы, созданные иностранными агентами, негативную информацию о деятельности органов госвласти РФ, получала поддержку от иностранных источников.За распространении материалов иностранных агентов против специальной военной операции на Украине и формирование негативного образа России в список иноагентов включены автономная некоммерческая правозащитная организация "Школа призывника"** и журналистский проект "Адвокатская улица"**, добавили в ведомстве.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Признано в России СМИ-иноагентом

https://ria.ru/20230414/inoagenty-1865467691.html

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иноагенты, россия, общество, bellingcat