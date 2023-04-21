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Грозева из Bellingcat* заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 21.04.2023
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15:23 21.04.2023 (обновлено: 16:15 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/grozev-1866924963.html
Грозева из Bellingcat* заочно арестовали в Москве
Грозева из Bellingcat* заочно арестовали в Москве - РИА Новости, 21.04.2023
Грозева из Bellingcat* заочно арестовали в Москве
Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T15:23
2023-04-21T16:15
происшествия
москва
bellingcat
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему вменяется часть 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), санкция которой составляет до 2 лет лишения свободы. В декабре прошлого года из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вскоре Грозев заявил, что решил пока не возвращаться пока в Европу из соображений личной безопасности.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, москва, bellingcat, россия
Происшествия, Москва, Bellingcat, Россия
Грозева из Bellingcat* заочно арестовали в Москве

Суд заочно арестовал автора Bellingcat Грозева за незаконное пересечение границы России

© AFP 2023 / JULIEN DE ROSAХристо Грозев
Христо Грозев - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
Христо Грозев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест объявленного в розыск в России автора "расследований" издания Bellingcat* Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Грозева меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, ему вменяется часть 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), санкция которой составляет до 2 лет лишения свободы.
В декабре прошлого года из ведомственной базы разыскиваемых стало известно, что МВД России объявило Грозева в розыск. Источник сообщал РИА Новости, что против него возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Вскоре Грозев заявил, что решил пока не возвращаться пока в Европу из соображений личной безопасности.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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