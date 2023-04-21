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Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году - РИА Новости, 21.04.2023
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Липецкая область
 
10:29 21.04.2023
https://ria.ru/20230421/gospodderzhka-1866822919.html
Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году
Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году - РИА Новости, 21.04.2023
Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году
Липецкие сельхозкооперативы получат 97 миллионов рублей господдержки на закупку сельхозпродукции у членов кооператива, на приобретение сельхозтехники,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T10:29
2023-04-21T10:29
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Липецкие сельхозкооперативы получат 97 миллионов рублей господдержки на закупку сельхозпродукции у членов кооператива, на приобретение сельхозтехники, оборудования, а также на покупку имущества для членов кооператива, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, средства будут выделены в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Уже в конце апреля сельскохозяйственные потребительские кооперативы Липецкой области получат первую часть господдержки. Артамонов отметил, что регион уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Сельскохозяйственные кооперативы выполняют несколько важных экономических и социальных задач. Они обеспечивают селян рабочими местами и доходами, кроме того, их продукция – существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866674127.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году

© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Липецкие сельхозкооперативы получат 97 миллионов рублей господдержки на закупку сельхозпродукции у членов кооператива, на приобретение сельхозтехники, оборудования, а также на покупку имущества для членов кооператива, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, средства будут выделены в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Уже в конце апреля сельскохозяйственные потребительские кооперативы Липецкой области получат первую часть господдержки.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Муниципалитеты Липецкой области благоустроят на средства нацпроекта
20 апреля, 16:35
Артамонов отметил, что регион уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Сельскохозяйственные кооперативы выполняют несколько важных экономических и социальных задач. Они обеспечивают селян рабочими местами и доходами, кроме того, их продукция – существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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