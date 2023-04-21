https://ria.ru/20230421/gospodderzhka-1866822919.html

Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году

Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году - РИА Новости, 21.04.2023

Липецкие с/х кооперативы получат около 100 млн рублей в 2023 году

Липецкие сельхозкооперативы получат 97 миллионов рублей господдержки на закупку сельхозпродукции у членов кооператива, на приобретение сельхозтехники,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T10:29

2023-04-21T10:29

2023-04-21T10:29

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 апр – РИА Новости. Липецкие сельхозкооперативы получат 97 миллионов рублей господдержки на закупку сельхозпродукции у членов кооператива, на приобретение сельхозтехники, оборудования, а также на покупку имущества для членов кооператива, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, средства будут выделены в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Уже в конце апреля сельскохозяйственные потребительские кооперативы Липецкой области получат первую часть господдержки. Артамонов отметил, что регион уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", способствующего достижению целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Сельскохозяйственные кооперативы выполняют несколько важных экономических и социальных задач. Они обеспечивают селян рабочими местами и доходами, кроме того, их продукция – существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230420/blagoustroystvo-1866674127.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов