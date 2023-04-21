https://ria.ru/20230421/gorlovka-1866785154.html

ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки

ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки - РИА Новости, 21.04.2023

ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили подготовленное СБУ покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом он сам рассказал... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T06:02

2023-04-21T06:02

2023-04-21T08:58

горловка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

происшествия

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ГОРЛОВКА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили подготовленное СБУ покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом он сам рассказал РИА Новости."То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм", — отметил Приходько.По его словам, злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали бы и сотрудники мэрии, а также жильцы расположенного рядом дома.Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого департамент контрразведки Службы безопасности Украины завербовал для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России на территории городов Горловка и Енакиево.Он уточнил, что сейчас идет розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.

https://ria.ru/20230420/fsb-1866733108.html

горловка

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горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия