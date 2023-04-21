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ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки - РИА Новости, 21.04.2023
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06:02 21.04.2023 (обновлено: 08:58 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/gorlovka-1866785154.html
ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки
ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки - РИА Новости, 21.04.2023
ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки
Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили подготовленное СБУ покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом он сам рассказал... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T06:02
2023-04-21T08:58
горловка
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
происшествия
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ГОРЛОВКА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили подготовленное СБУ покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом он сам рассказал РИА Новости."То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм", — отметил Приходько.По его словам, злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали бы и сотрудники мэрии, а также жильцы расположенного рядом дома.Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого департамент контрразведки Службы безопасности Украины завербовал для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России на территории городов Горловка и Енакиево.Он уточнил, что сейчас идет розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.
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горловка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, происшествия
Горловка, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Происшествия
ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки

Сотрудники ФСБ предотвратили в ДНР подготовленное СБУ покушение на мэра Горловки Приходько

© ФСБ РФСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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ГОРЛОВКА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике предотвратили подготовленное СБУ покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом он сам рассказал РИА Новости.
"То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм", — отметил Приходько.
По его словам, злоумышленники планировали использовать такое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали бы и сотрудники мэрии, а также жильцы расположенного рядом дома.
Сотрудник УФСБ по ДНР уточнил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого департамент контрразведки Службы безопасности Украины завербовал для сбора информации о дислокации и перемещениях Вооруженных сил России на территории городов Горловка и Енакиево.
«

"С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР, в марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловка Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках", — рассказал сотрудник ФСБ.

Он уточнил, что сейчас идет розыск всех участников и организаторов готовившегося покушения.
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ГорловкаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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