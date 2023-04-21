https://ria.ru/20230421/gonka-1866972480.html

Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД

Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2023

Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД

Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер, заявил журналу "Международная жизнь" посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T17:55

2023-04-21T17:55

2023-04-21T18:26

россия

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер, заявил журналу "Международная жизнь" посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков. "По сути мы становимся свидетелями гонки ракетных вооружений с трудно предсказуемыми последствиями. В совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер", - полагает Машков. Он отметил, что в стратегическом плане происходит постепенное перераспределение баланса потенциалов межконтинентальных баллистических ракет (МБР). "Быстрыми темпами модернизируются стратегические наступательные вооружения. Весьма активно наращивает свои ракетные возможности КНР. В клуб обладателей МБР недавно "ворвалась" КНДР. "Предпороговые" страны - Израиль, Индия, Пакистан - не отказываются от идеи создания ракет дальностью выше 5,5 тысячи километров", - сказал посол.

https://ria.ru/20230413/dsnv-1865179735.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность