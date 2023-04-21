https://ria.ru/20230421/gonka-1866972480.html
Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД
Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД - РИА Новости, 21.04.2023
Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД
Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер, заявил журналу "Международная жизнь" посол по особым поручениям МИД РФ,... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T17:55
2023-04-21T17:55
2023-04-21T18:26
россия
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, приобретает неконтролируемый характер, заявил журналу "Международная жизнь" посол по особым поручениям МИД РФ, председатель в Режиме контроля за ракетной технологией в 2021-2022 годах Григорий Машков. "По сути мы становимся свидетелями гонки ракетных вооружений с трудно предсказуемыми последствиями. В совершенствование ракетных технологий вкладываются десятки миллиардов долларов. Этот процесс приобретает неконтролируемый характер", - полагает Машков. Он отметил, что в стратегическом плане происходит постепенное перераспределение баланса потенциалов межконтинентальных баллистических ракет (МБР). "Быстрыми темпами модернизируются стратегические наступательные вооружения. Весьма активно наращивает свои ракетные возможности КНР. В клуб обладателей МБР недавно "ворвалась" КНДР. "Предпороговые" страны - Израиль, Индия, Пакистан - не отказываются от идеи создания ракет дальностью выше 5,5 тысячи километров", - сказал посол.
https://ria.ru/20230413/dsnv-1865179735.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность
Россия, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Безопасность
Гонка вооружений становится неконтролируемой, заявили в МИД
МИД: гонка вооружений, в том числе в ракетной сфере, становится неконтролируемой