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Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России - РИА Новости, 21.04.2023
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14:35 21.04.2023 (обновлено: 14:48 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/germaniya-1866906968.html
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России - РИА Новости, 21.04.2023
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России
Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:35
2023-04-21T14:48
германия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА Новости информированный источник в МИД России."Германская сторона инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях", - сообщил агентству источник."Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий", - добавил он. Каких -либо деталей к сказанному он не привел.
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германия
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германия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Германия, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России

Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА Новости информированный источник в МИД России.
"Германская сторона инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях", - сообщил агентству источник.
"Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий", - добавил он. Каких -либо деталей к сказанному он не привел.
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