https://ria.ru/20230421/germaniya-1866906968.html

Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России

Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России - РИА Новости, 21.04.2023

Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России

Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T14:35

2023-04-21T14:35

2023-04-21T14:48

германия

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА Новости информированный источник в МИД России."Германская сторона инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях", - сообщил агентству источник."Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий", - добавил он. Каких -либо деталей к сказанному он не привел.

https://ria.ru/20230420/voyna-1866757817.html

германия

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)