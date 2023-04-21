https://ria.ru/20230421/germaniya-1866906968.html
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России - РИА Новости, 21.04.2023
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России
Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T14:35
2023-04-21T14:35
2023-04-21T14:48
германия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА Новости информированный источник в МИД России."Германская сторона инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях", - сообщил агентству источник."Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий", - добавил он. Каких -либо деталей к сказанному он не привел.
https://ria.ru/20230420/voyna-1866757817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Германия, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Источник: ФРГ инициировала сокращение дипломатического присутствия России
Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ, российская сторона не оставит это без последствий, сообщил РИА Новости информированный источник в МИД России.
"Германская сторона инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях", - сообщил агентству источник.
"Разумеется, мы, со своей стороны, не оставим это без последствий", - добавил он. Каких -либо деталей к сказанному он не привел.
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