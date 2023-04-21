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Кремль прокомментировал сообщения о "вмешательстве" России в политику ФРГ - РИА Новости, 21.04.2023
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11:33 21.04.2023 (обновлено: 11:54 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/germaniya-1866844752.html
Кремль прокомментировал сообщения о "вмешательстве" России в политику ФРГ
Кремль прокомментировал сообщения о "вмешательстве" России в политику ФРГ - РИА Новости, 21.04.2023
Кремль прокомментировал сообщения о "вмешательстве" России в политику ФРГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на запрос Washington Post заявил, что сообщения о якобы причастности России к каким-либо попыткам... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:33
2023-04-21T11:54
в мире
россия
германия
дмитрий песков
европа
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на запрос Washington Post заявил, что сообщения о якобы причастности России к каким-либо попыткам вмешательства в политику Германии являются фальшивкой.Как пишет газета Washington Post со ссылкой на якобы полученные европейской разведкой "российские документы", в России "приказали" специалистам по политической стратегии сосредоточиться на Германии, чтобы укрепить антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины. Согласно "документам", РФ якобы пыталась вмешаться в немецкую политику, стремясь создать новую коалицию, в которую войдут член бундестага Сара Вагенкнехт, крайне левые и партия "Альтернатива для Германии". Как утверждается, целью новой коалиции было получение "большинства на выборах любого уровня" в Германии. Кроме того, РФ также якобы хотела поддержать протесты против правительства Германии. В "документах" якобы содержится план о перезагрузке "Альтернативы для Германии" и превращении ее в партию "немецкого единства". Он также включает в себя объявление о том, что антироссийские санкции противоречат интересам ФРГ. Издание отмечает, что человек, близкий к Вагенкнехт и несколько членов партии "Альтернатива для Германии" якобы поддерживали контакты с российскими чиновниками в то время, когда разрабатывались предложения Москвы о создании коалиции. Россия в прошлом не раз опровергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле их называли абсолютно голословными", а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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в мире, россия, германия, дмитрий песков, европа
В мире, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Европа
Кремль прокомментировал сообщения о "вмешательстве" России в политику ФРГ

Песков назвал сообщения о якобы вмешательстве России в политику Германии фальшивкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на запрос Washington Post заявил, что сообщения о якобы причастности России к каким-либо попыткам вмешательства в политику Германии являются фальшивкой.
«

"Это стопроцентная фальшивка", - заявил Песков.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на якобы полученные европейской разведкой "российские документы", в России "приказали" специалистам по политической стратегии сосредоточиться на Германии, чтобы укрепить антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины. Согласно "документам", РФ якобы пыталась вмешаться в немецкую политику, стремясь создать новую коалицию, в которую войдут член бундестага Сара Вагенкнехт, крайне левые и партия "Альтернатива для Германии". Как утверждается, целью новой коалиции было получение "большинства на выборах любого уровня" в Германии. Кроме того, РФ также якобы хотела поддержать протесты против правительства Германии.
В "документах" якобы содержится план о перезагрузке "Альтернативы для Германии" и превращении ее в партию "немецкого единства". Он также включает в себя объявление о том, что антироссийские санкции противоречат интересам ФРГ. Издание отмечает, что человек, близкий к Вагенкнехт и несколько членов партии "Альтернатива для Германии" якобы поддерживали контакты с российскими чиновниками в то время, когда разрабатывались предложения Москвы о создании коалиции.
Россия в прошлом не раз опровергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела. В Кремле их называли абсолютно голословными", а глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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